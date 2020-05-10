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Olmadı hakime hanım! Ölüm orucunda ölen DHKP-C’li için ağıt yaktı

Hakimi , DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen ’in ardından ağıtlar yaktı. , Twitter hesabından İbrahim Gökçek ile ilgili skandal paylaşımlarda bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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ÖLÜM ORUCUNDA ÖLEN DHKP-C’Lİ İÇİN AĞIT YAKTI

Sabah gazetesinden 'nın haberine göre; 37. 'nde DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan mensubu , terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul 'nde gerekse de 'de güvenlik güçlerine saldırmıştı.

AĞIT YAKAN PAYLAŞIMLAR

Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek geldi. Hâkimi , İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulundu.

Twitter'daki hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaştı. Pehlivan Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!" dedi. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketliyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmış.

Görevdeki bir hakim olmasına rağmen DHKP-C sanığına destek mesajları atan, Ayşe Sarısu Pehlivan'a sosyal medyadan tepki gösterildi. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli kullanıcısı şunları yazdı: Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"

DAMLA KAYA / SABAH

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