DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan YARSAV’ın HSYK adayı çıktı
Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre, kaldırıldığı hastanede ölen DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın 2014 yılında kapatılan YARSAV listesinden HSYK adayı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde DHKP-C terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanan Grup Yorum mensubu İbrahim Gökçek, terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul Gazi Mahallesi'nde gerekse de Kayseri'de güvenlik güçlerine saldırmıştı.
YARSAV'IN HSYK ADAYI OLDUĞU BELİRLENDİ
Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek gelmişti. İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Hakim Pehlivan Twitter'daki hesabından Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!" dedi. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini attı.
Hakim Pehlivan ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. 2014 yılında KHK ile kapatılan YARSAV'ın HSYK adayı olduğu belirlendi. YARSAV, 15 Temmuz darbe girişimi ardından kapatılmıştı. YARSAV'ın Başkan Yardımcısı Oktay Aydın FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aydın'ın ByLock kullanıcı olduğu belirlenmişti.
SABAH / DAMLA KAYA
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür
- CHP'nin basın tetikçisi Ayşenur Arslan'ın skandal sözleri sosyal medyanın gündeminde!
- İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'uyanık olun' çağrısı
- 24 il için alınan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan darbe imasında bulunan CHP'ye tepki
- Özlü'den normalleşme süreci için 3 uyarı
- Prof. Dr. Kemalettin Aydın açıkladı! ‘’İkinci dalga Ekim - Kasım aylarında olacak’’
- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan finansal operasyonlara sert tepki
- Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
- MİT, Kenya'da kaçırılan kadını kurtardı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı! Survivor Makbule Karabudak kimdir, kaç yaşında?
- Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?
- 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?
- PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?
- Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?
- Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?
- MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?
- MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?
- 10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?
- 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
- Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! (Kısa, uzun)