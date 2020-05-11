DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan YARSAV’ın HSYK adayı çıktı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde DHKP-C terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanan Grup Yorum mensubu İbrahim Gökçek, terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul Gazi Mahallesi'nde gerekse de Kayseri'de güvenlik güçlerine saldırmıştı.

YARSAV'IN HSYK ADAYI OLDUĞU BELİRLENDİ

Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek gelmişti. İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Hakim Pehlivan Twitter'daki hesabından Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!" dedi. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini attı.

Hakim Pehlivan ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. 2014 yılında KHK ile kapatılan YARSAV'ın HSYK adayı olduğu belirlendi. YARSAV, 15 Temmuz darbe girişimi ardından kapatılmıştı. YARSAV'ın Başkan Yardımcısı Oktay Aydın FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aydın'ın ByLock kullanıcı olduğu belirlenmişti.

SABAH / DAMLA KAYA