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DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan YARSAV’ın HSYK adayı çıktı

Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre, kaldırıldığı hastanede ölen DHKP-C'li için ağıt yakan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın 2014 yılında kapatılan listesinden adayı olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020
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O HAKİM YARSAV’IN HSYK ADAYI ÇIKTI

37. 'nde DHKP-C terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanan mensubu , terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul 'nde gerekse de 'de güvenlik güçlerine saldırmıştı.

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YARSAV'IN HSYK ADAYI OLDUĞU BELİRLENDİ

Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek gelmişti. İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Twitter'daki hesabından Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!" dedi. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini attı.

Hakim Pehlivan ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. 2014 yılında ile kapatılan 'ın adayı olduğu belirlendi. YARSAV, 15 Temmuz darbe girişimi ardından kapatılmıştı. YARSAV'ın Başkan Yardımcısı Oktay Aydın üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aydın'ın ByLock kullanıcı olduğu belirlenmişti.

SABAH / DAMLA KAYA

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