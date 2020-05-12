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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Hemşireler Günü" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 12 Mayıs mesajında, "Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajla 12 Mayıs 'nü kutladı.

Bakan Albayrak, mesajında, "Salgına karşı mücadelenin ön safında en önemli donanımları yetenekleri ve şefkatleri ile fedakârca görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun. Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız" dedi.

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