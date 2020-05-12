KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de Rumlar kadar hakkı var
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin olarak "Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de Rumlar kadar hakkı var, bunu göz ardı eden yaklaşımlara asla boyun eğilmeyecek." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'de Rumlar kadar hakkı olduğunu, bunu göz ardı eden yaklaşımlara asla boyun eğilmeyeceğini belirtti.
"ÇAĞ DIŞI DÜŞMANCA BİR YAKLAŞIM"
Başbakan Tatar, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dün ortak bildiri yayınlayarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını eleştirmelerinin gerçekçilik ve işbirliği anlayışından uzak, çağ dışı düşmanca bir yaklaşım olduğunu" vurguladı.
"KÖTÜ NİYETLİ PLANLARININ BİR UNSURUDUR"
Başbakan Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
"Tüm dünya Covid-19 salgını ile mücadele ederken bazı güçlerle onların bölgemizdeki uzantıları Kıbrıs Türk Halkı ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etme planlarını sinsi bir şekilde ileri götürmeye çalışıyorlar. Doğu Akdeniz'le hiçbir alakası bulunmayan Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır'la bir araya gelerek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhtarı ortak bildiri yayınlamaları bu kötü niyetli planlarının bir unsurudur.
"YAPILMASI GEREKEN İŞBİRLİĞİ YOLUNA GİTMEKTİR"
Bu ülkelerin ortak bir bildiri yayınlayarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını eleştirmeleri, gerçekçilik ve işbirliği anlayışından uzak, çağ dışı düşmanca bir yaklaşımdır. Kimileri, Türkiye bölgedeki çıkar hesaplarını bozdukça düşmanlık dozunu artırmaktadır ama bunun ne kendilerine ne de bölgeye bir faydası yoktur. Yapılması gereken işbirliği yoluna gitmektir.
"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN DOĞU AKDENİZ'DE RUMLAR KADAR HAKKI VAR"
Yapılması gereken, Kıbrıs Türkü ve Türkiye'nin bölgedeki haklarını göz ardı etmemektir.Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi'nin Doğu Akdeniz konusunda yapmaları gereken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile art niyetsiz diyaloğa girmeleridir.. Şu bilinmelidir ki, Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'de Rumlar kadar hakkı vardır ve bunu göz ardı eden yaklaşımlara asla boyun eğilmeyecek, Anavatan Türkiye'nin desteği ile haklı yolumuzda yürümeye devam edeceğiz"
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