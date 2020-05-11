Son dakika: HSK Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı
Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı. Pehlivan'ın DHKP-C'li İbrahim Gökçek'e destek tweetleri attığı ortaya çıkmıştı.
SON DAKİKA HABERİ: İzmir Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Gökçek'in ardından sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlarda bulundu. HSK, paylaşımlar sonrası süratle harekete geçti ve İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.
İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu.
Türküler hiç kimseye zarar vermez
NELER YAŞANMIŞTI?
İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu.
Sarısu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:
"İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!"
"Ölüm adın kalleş olsun"
Türküler hiç kimseye zarar vermez
HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazmıştı:
Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"
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