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Son dakika: HSK Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı

Son dakika haberi... Hakimler ve , Karşıyaka Hakimi hakkında inceleme başlattı. Pehlivan'ın DHKP-C'li 'e destek tweetleri attığı ortaya çıkmıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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HSK KARŞIYAKA HAKİMİ PEHLİVAN HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI
SON DAKİKA HABERİ: İzmir Karşıyaka hakimi , DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen 'in ardından sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlarda bulundu. HSK, paylaşımlar sonrası süratle harekete geçti ve İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu.

Sarısu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!"

"Ölüm adın kalleş olsun"

Türküler hiç kimseye zarar vermez

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazmıştı:

Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"

DHKP-C'li İbrahim Gökçek için ağıt yakan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan YARSAV’ın HSYK adayı çıktı DHKP-C'Lİ İBRAHİM GÖKÇEK İÇİN AĞIT YAKAN HAKİM AYŞE SARISU PEHLİVAN YARSAV’IN HSYK ADAYI ÇIKTI
Olmadı hakime hanım! Ölüm orucunda ölen DHKP-C’li için ağıt yaktı OLMADI HAKİME HANIM! ÖLÜM ORUCUNDA ÖLEN DHKP-C'Lİ İÇİN AĞIT YAKTI
Olmadı hakime hanım! Ölüm orucunda ölen DHKP-C’li için ağıt yaktı

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