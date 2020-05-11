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Son dakika: DHKP-C'li İbrahim Gökçek'e destek veren Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme |Video

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11.05.2020
Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu, Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı. Pehlivan'ın DHKP-C'li İbrahim Gökçek'e destek tweetleri attığı ortaya çıkmıştı.

İzmir Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Gökçek'in ardından sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlarda bulundu. HSK, paylaşımlar sonrası süratle harekete geçti ve İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu.

Sarısu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!"

"Ölüm adın kalleş olsun"

Türküler hiç kimseye zarar vermez

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazmıştı:

Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"

DHKP-Cli İbrahim Gökçek için ağıt yakan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan YARSAV’ın HSYK adayı çıktı DHKP-C'Lİ İBRAHİM GÖKÇEK İÇİN AĞIT YAKAN HAKİM AYŞE SARISU PEHLİVAN YARSAV'IN HSYK ADAYI ÇIKTI

Olmadı hakime hanım! Ölüm orucunda ölen DHKP-C’li için ağıt yaktı OLMADI HAKİME HANIM! ÖLÜM ORUCUNDA ÖLEN DHKP-C'Lİ İÇİN AĞIT YAKTI

Olmadı hakime hanım! Ölüm orucunda ölen DHKP-C’li için ağıt yaktı

Son dakika: DHKP-C'li İbrahim Gökçek'e destek veren Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme |Video
Son dakika: DHKP-C'li İbrahim Gökçek'e destek veren Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme |Video
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