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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 merkezde koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışması yapıyoruz

Son Dakika Haberleri.. , Covid-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere dünya çapında her türlü bilimsel çalışmayı yakından takip ettiklerini belirterek, “Ülke olarak da 6 merkezde aşı geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI

Dr. , Ekovitrin dergisinin Mayıs sayısında kaleme aldığı makalesinde, "Hekimlerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız gerçekten muhteşem bir irade ve emek ortaya koyuyorlar" dedi. , "Virüse yakalanıp şehit olan meslektaşlarımız var" diyerek, duygularını şöyle dile getirdi: "Bir kez daha meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Her birinin kaybı yürek yangınımız oldu".

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelenin arka planında neler yaşandığına temas etmek istiyorum" dediği makalesinde; "Her akşam halkımıza turkuaz yeşili fon üzerinde günlük gelişmeleri sunuyoruz. Hepimiz güzel gelişmelerin rakamlara yansıdığı bir tablo görmek istiyoruz. Halkımızın içini ferahlatacak bir tablo için her gün sahada destansı bir seferberlik ruhu ile çalışılıyor. Hekimlerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız gerçekten muhteşem bir irade ve emek ortaya koyuyorlar" ifadelerine yer verdi.

"FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA BAŞARILI OLDUK"
"Filyasyon çalışmalarımız çok başarılı seyretti ve virüsün yayılma hızını pek çok ülkeden daha erken bir sürede kontrol altına aldık" diyen Sağlık Bakanı Koca, Amerika'da 11. haftada, 'da 9. haftada, 'da 8. haftada, ve 'da 10. haftada, 'de 7. haftada, bir haftada görülen en çok vaka sayısına ulaşılmışken, 'de hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşılmasının 4. haftada gerçekleştiğini belirtti. Bakan Koca, "Yani, 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka hiçbir ülke henüz olmadı" dedi.

Bakan Koca makalesinde, Covid-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere dünya çapında her türlü bilimsel çalışmayı yakından takip ettiklerini belirtti. Sağlık Bakanı Koca, "Ülke olarak da 6 merkezde aşı geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz. Dünyada hangi gelişme olursa olsun, onu hemen insanımızın istifadesine sunma anlayışına ve gücüne sahip ender bir ülkeyiz" diye yazdı.

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"GÜÇLÜ ÜLKELER ÇARESİZLİK İÇİNDE"
Makalesinde; "Her ülkenin kendi derdine düştüğü üzücü bir dünya tablosu yaşıyoruz" cümlesine yer veren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Düne kadar güç ve imkan merkezleri olarak görülen ülkelerdeki insanların yaşadığı çaresizliği görüyoruz. İtalya'nın sağlık sistemi çökmüş durumda. Amerika, İspanya, hasta yatak kapasiteleri Türkiye'den daha fazla olduğu halde, 'ler, stadyumlar, fuar alanlarında sağlık hizmeti vermeye çalışıyorlar. Böylesi bir tabloda Türkiye ise mevcut imkanlarını insanlıkla paylaşarak erdemli bir duruş sergiliyor. Bu süreçte bir çok ülkenin tıbbi malzeme talebine cevap verdik" açıklamasını yaptı.

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"VİRÜSÜN YENİ BİR DALGA KAZANMASINA FIRSAT VERİLMEMELİ"
"Dünya üzerindeki etkileri itibariyle çok boyutlu ve nasıl seyredeceğinin net olarak öngörülemediği bir salgınla mücadele ediyoruz" görüşünü dile getiren Sağlık Bakanı Koca şu ifadelere yer verdi: "Dünyada salgın hızlı şekilde yayılmaya devam ediyor. Sadece insan sağlığı açısından değil, sosyo ekonomik ve sosyo psikolojik açıdan da ciddi sonuçlar doğuruyor. Virüsün yeni bir dalga için alan kazanmasına fırsat vermeden, salgının sosyal ve kültürel etkilerini önleme konusunda da zamanında ve yerinde adımlar atarak ilerlemeliyiz."

VİRÜSTEN UZAK DURMANIN YOLU, MASKE VE SOSYAL MESAFEDİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" açıklamasını yaptı.

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