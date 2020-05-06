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Haberler Galeri Son dakika: Restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Son dakika: Restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Son dakika... Restoran, kafeler ve lokantalar açılacak mı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs'ta açılacak. Bu gelişmelerin ardından restoran, kafeler ve lokantaların hangi tarihte açılacağı araştırılıyordu. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoran, kafeler ve lokantaların çalışma durumuna da değindi. Peki, restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 18:48
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Son dakika: Restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. 11 Mayıs itibarıyla AVM'ler, berberler ve kuaförler açılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoran, kafe ve berberlerin açılıp açılmayacağı yönünde merak edilen soruları yanıtladı. Peki, restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

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Son dakika: Restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

RESTORAN, KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili şöyle dedi:

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Son dakika: Restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

"Bilim Kurulu veya Bakanlığımızın veya herhangi bakanlığın veya hükümetimizin AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapatılması ile ilgili kararlar olmuştur. Lokanta, berber, restaurant ve benzeri. AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir karar olmadı. Kapatılması için gelmeyen bir kararın açılması için gelmesi gerekmiyordu. Zaten açıktı, işletmelerin kendileri bunu sürdürme noktasında olmadılar. Açılan ne oldu? Şu süreçte kuaför, berberler belli şartlara bağlı kalmak kaydıyla, giyimevi, züccaciye ve benzeri dükkanların açılmasıyla ilgili. Restoran, lokanta, kafeler AVM'ler açılıyor diye açılacak mı? Hayır açılmayacak. Öyle bir karar yok. AVM'leri işletme sahipleri açıyor olsa da şu süreçte bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın ve herhangi bir bakanlığımızın açıklaması olmadı. Yani kapalı olmaya devam ediyor"

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Son dakika: Restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

KONTROLLÜ NORMAL HAYAT NASIL OLACAK?

11 Mayıs'ta AVM'ler, berberler ve kuaförler virüse karşı önlemler alınarak açılacak.

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Son dakika: Restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Kasım 2019'da silah altına askerlerin terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu durumda 66 bin yükümlünün olduğunu açıklamıştı.