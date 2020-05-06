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Son dakika: Restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
Son dakika... Restoran, kafeler ve lokantalar açılacak mı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs'ta açılacak. Bu gelişmelerin ardından restoran, kafeler ve lokantaların hangi tarihte açılacağı araştırılıyordu. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoran, kafeler ve lokantaların çalışma durumuna da değindi. Peki, restoran, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.05.2020 18:36Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 18:48