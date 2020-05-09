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Son dakika: İçişleri Bakanlığı vatandaşa bu fotoğraflarla teşekkür etti

Son dakika haberine göre Twitter'dan bir paylaşım yaparak sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca kameralarından fotoğraflar da paylaşıldı.

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Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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BAKANLIK BU FOTOĞRAFLARLA TEŞEKKÜR ETTİ

, duyarlı davranarak sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan illerimizde duyarlı davranışlarından ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki illerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi () kameralarından fotoğraflar da paylaşıldı.

Fotoğraflarda, meydan, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

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