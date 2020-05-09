Son dakika: İçişleri Bakanlığı vatandaşa bu fotoğraflarla teşekkür etti
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Twitter'dan bir paylaşım yaparak sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca KGYS kameralarından fotoğraflar da paylaşıldı.
İçişleri Bakanlığı, duyarlı davranarak sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan illerimizde duyarlı davranışlarından ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki illerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından fotoğraflar da paylaşıldı.
Fotoğraflarda, meydan, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
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