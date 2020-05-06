07 Mayıs 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nin fotoğrafını paylaştı ve uyardı!

, Twitter adresi üzerinden 'nin fotoğrafını paylaşarak vatandaşları uyardı. Bakan Koca paylaşımında, ''İSTİKLAL CADDESİ, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İSTİKLAL CADDESİ'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI VE UYARDI!

Bakan KOca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: , bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 5 Mayıs Salı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 5 MAYIS SALI

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