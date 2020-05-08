Bakan Fahrettin Koca talimat verdi! Bir ilk gerçekleşti | Ambulans uçak kanser hastaları için havalandı | Video

Türkiye için büyük önem taşıyan ambulans uçak, bu kez de kanser hastaları için havalandı. Uçak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla İstanbul’dan Erzurum’a 8 adet radyoaktif ürün taşıdı. Ve en önemlisi de bu hizmet kanser hastalarına umut oldu. A Habaer muhabiri ve kameramanı o anları okuyucuları ve izleyicileri için görüntüledi...

Yaklaşık 13 bin metreye taşınan ambulans uçak bu kez bir ilk için havalandı.

İçinde nükleer tıp malzemesi bulunan 8 adet radyoaktif kutu, İstanbul'dan Erzurum'a kanser hastaları için taşındı.

Kanser hastalarının tedavilerinde kullanılan "PET CT" isimli radyoaktif ürün hastalığın ilk teşhis aşamasında ve evrelendirilmesinde sıklıkla kullanılıyor.







BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ TALİMAT

Bu ürün virüsle tanışmadan önce tarifeli uçaklar aracılığıyla başka illere taşınıyor kanser hastalarına umut oluyordu.

Ancak, uçak seferlerine kısıtlama getirilmesiyle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemen devreye girdi ve ürünün taşınması için ambulans uçak gönderdi.





Ürünün saklanması ve nakli için özel işlemler gerekiyor. Kurşun koruma kabı içinde 30 derecenin altında saklanması gereken radyoaktif ürün, en kısa sürede tedavi gerektiren hasta için kullanılmak zorunda.