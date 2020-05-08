09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... , koronavirüs vaka sayılarında 8 Mayıs'ın verilerini açıkladı. , koronavirüs vakalarında son durumu Twitter hesabından açıkladı. İşte Türkiye'nin koronavirüsteki son rakamları.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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BAKAN KOCA KORONAVİRÜSTE VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

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