Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarında 8 Mayıs'ın verilerini açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında son durumu Twitter hesabından açıkladı. İşte Türkiye'nin koronavirüsteki son rakamları.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
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