Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" denildi.

Medical supplies, prepared at the direction of President Recep Tayyip Erdoğan for use against the #COVID19 outbreak, have been sent to Kazakhstan. https://t.co/FfjfRzUjk5