Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan’a gönderildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi” denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" denildi.
Medical supplies, prepared at the direction of President Recep Tayyip Erdoğan for use against the #COVID19 outbreak, have been sent to Kazakhstan. https://t.co/FfjfRzUjk5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2020
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