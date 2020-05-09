09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi

Milli , olan tıbbi yardım malzemelerinin ’a gönderildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi” denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2020
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TÜRKİYE'DEN KAZAKİSTAN'A TIBBİ YARDIM MALZEMELERİ GÖNDERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve olan tıbbi yardım malzemeleri 'a gönderildi" denildi.

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