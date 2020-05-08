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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yine fotoğraflı uyarı! Eminönü'nden bu kareyi paylaştı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yine fotoğrafla İstanbulluları uyardı. 'ndeki yoğunluk fotoğrafını hesabından paylaşan , "Bu gidiş eve değilse iyi değil" diye yazdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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BAKAN KOCA'DAN YİNE FOTOĞRAFLI UYARI!

Sağlık Bakanı Koca, 'nde çekilen fotoğrafı hesabından paylaşarak, "İstiklal Caddesi iyi görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" demişti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca o fotoğrafı yayınlayıp uyardı |Video SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA O FOTOĞRAFI YAYINLAYIP UYARDI |VİDEO

yine fotoğrafla uyarıda bulundu. 'ndeki yoğunluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar" uyarısında bulundu.

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