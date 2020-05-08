Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yine fotoğraflı uyarı! Eminönü'nden bu kareyi paylaştı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yine fotoğrafla İstanbulluları uyardı. Eminönü'ndeki yoğunluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Bu gidiş eve değilse iyi değil" diye yazdı.
Sağlık Bakanı Koca, İstiklal Caddesi'nde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "İstiklal Caddesi iyi görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" demişti.
Bakan Koca yine fotoğrafla uyarıda bulundu. Eminönü'ndeki yoğunluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar" uyarısında bulundu.
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