07 Mayıs 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 7 Mayıs Perşembe

Son dakika haberleri... , Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1977 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 133 bin 721, can kaybı 3 bin 641 oldu.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 30 bin 395 testten 1977'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 57 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 641 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 82 bin 984'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 30 bin 395 test yapıldı, 1977 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 57 kişi vefat ederken, 4 bin 782 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü verilerle; toplam test sayısı 1 milyon 265 bin 119, toplam vaka sayısı 133 bin 721, toplam vefat sayısı 3 bin 641, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1260, toplam entübe hasta sayısı 665 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 82 bin 984.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 7 Mayıs Perşembe SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 7 MAYIS PERŞEMBE

'VAKA SAYISINDAKİ KISMİ ARTIŞ, GERİLEDİ'
Bakan Fahrettin Koca, tabloya ilişkin, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık, sonuç almak zor değil" değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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