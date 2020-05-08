08 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Türkiye'den Tunus'a yardım

Son dakika haberi... (MSB) korona virüs ile (Kovid-19) mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin 'a gönderildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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TÜRKİYE'DEN TUNUS'A YARDIM

SON DAKİKA: (MSB) korona virüs ile (Kovid-19) mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin 'a gönderildiğini bildirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Somali'ye yardım paylaşımı: Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOMALİ'YE YARDIM PAYLAŞIMI: MEDENİYET İMKAN DEĞİL, VİCDAN MESELESİDİR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.





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