Son dakika: Türkiye'den Tunus'a yardım

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) korona virüs ile (Kovid-19) mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.









