Son dakika: Sağlık Bakanı Koca o fotoğrafı yayınlayıp uyardı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Sağlık Bakanı Koca o fotoğrafı paylaşıp vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan İstanbul'un çeşitli semtlerinde ise korkutan görüntüler vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Sağlık Bakanı Koca o fotoğrafı paylaşıp vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan İstanbul'un çeşitli semtlerinde ise korkutan görüntüler vardı.