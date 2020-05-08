Son dakika: Bakanlıktan huzurevleri için Anneler Günü ve Ramazan Bayramı uyarısı: Ziyaretçi kabul edilmeyecek
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda, Covid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerinde, Covid-19 salgını sürecinde, yaşlıların ve engellilerin sağlığını korumak için sıkı önlemler uygulanıyor.
ZİYARET TALEPLERİ KABUL EDİLMEYECEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kuruluşların ziyaret yasağının bulunduğu ve personelin giriş çıkışlarının da gerekli sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirildiği örnek gösterilerek, "10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 23-24-25 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişinin bir risk teşkil ettiği bildirilen açıklamada, "Bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir" denildi.
DİJİTAL ZİYARETLERE AÇIK OLACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan söz konusu açıklamada huzurevlerinin dijital ziyaretlere açık olacağı belirtilerek, şunları kaydedildi:
"Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un da ifade ettiği üzere, Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı; dijital ziyaretlere açık olacak."
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