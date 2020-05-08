Son dakika: Başsavcılık harekete geçti! CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik hakaret ve iftiraları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında yapılan suç duyuruları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Altun'un, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından siyasi ve rövanşist amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu kaydedildi.
Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur." ifadelerine yer verildi.
DARBE İMASI VE TEHDİDİNE DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğraflarına yer verilerek darbe ve idam tehdidi içeren "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu ve Almanya menşeili Artı Media haber sitesi hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önceki gün avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusu üzerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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