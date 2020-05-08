YPG-PKK, Türkiye sınırı yakınında tünel kazmaya devam ediyor: O bölgeye yoğunlaştılar
Terör örgütü YPG/PKK, güvenli bölge sınırları içerisinde tünel ve hendek kazma faaliyetlerine hız verdi. Rusya ve ABD'nin taahhüdüne rağmen bölgeden çıkmayan terör örgütü, Haseke ilinin Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçe merkezi, ilçenin kuzeyi ve Kamışlı-Amude ilçeleri arasındaki bölgede son günlerde kazı çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Rusya ve ABD'nin taahhüdüne rağmen güvenli bölgeden çekilmeyen terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırı yakınlarında tünel ve hendek kazma çalışmalarını sürdürüyor.
Çok sayıda iş makinesini söz konusu bölgelere sevk eden terör örgütü, mevcut tünel şebekelerini genişletmeyi amaçlıyor.
YPG/PKK'lı teröristler bu kapsamda önceki gün yol çalışmalarını öne sürerek, Kamışlı-Amude yolunu 24 saatliğine sivil araç geçişine kapattı.
Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat uyarınca sınırdaki Aynularab (Kobani) ilçesinden çekilmesi gereken YPG/PKK'lılar, burada da tünel ve hendek kazmaya devam ediyor.
Kaynaklar terör örgütünün, M4 karayolu üzerinde işgal ettiği Ayn İsa beldesinde de kazı çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.
ABD VE RUSYA İLE VARILAN MUTABAKATLAR
Türkiye, 9 Ekim 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yapmıştı.
ABD, harekatın güvenli bölge olarak tesis ettiği, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceği sözünü vermişti.
Rusya da 23 Ekim 2019'den itibaren Rus askeri polisi ve rejim güçlerinin, Barış Pınarı Harekat bölgesinin dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere gireceklerini taahhüt etmişti. Ruslar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla Münbiç ve Tel Rıfat'tan çıkarılacağı vaadinde bulunmuştu.
HAREKAT BÖLGELERİNDE ÖRGÜT TÜNELLERİ ORTAYA ÇIKARILMIŞTI
YPG/PKK, daha önce de Afrin, Münbiç, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye bölgelerinde tünel ve çukurlar kazmıştı.
Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinin YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.
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