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YPG-PKK, Türkiye sınırı yakınında tünel kazmaya devam ediyor: O bölgeye yoğunlaştılar

Terör örgütü /, sınırları içerisinde ve hendek kazma faaliyetlerine hız verdi. ve 'nin taahhüdüne rağmen bölgeden çıkmayan terör örgütü, Haseke ilinin sınırında yer alan Kamışlı ilçe merkezi, ilçenin kuzeyi ve Kamışlı-Amude ilçeleri arasındaki bölgede son günlerde kazı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ve 'nin taahhüdüne rağmen güvenli bölgeden çekilmeyen terör örgütü /, 'nin kuzeydoğusunda sınırı yakınlarında ve hendek kazma çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda iş makinesini söz konusu bölgelere sevk eden terör örgütü, mevcut tünel şebekelerini genişletmeyi amaçlıyor.

YPG/PKK'lı teröristler bu kapsamda önceki gün yol çalışmalarını öne sürerek, Kamışlı-Amude yolunu 24 saatliğine sivil araç geçişine kapattı.

Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat uyarınca sınırdaki Aynularab (Kobani) ilçesinden çekilmesi gereken YPG/PKK'lılar, burada da tünel ve hendek kazmaya devam ediyor.

Kaynaklar terör örgütünün, M4 karayolu üzerinde işgal ettiği Ayn İsa beldesinde de kazı çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.

ABD VE RUSYA İLE VARILAN MUTABAKATLAR

Türkiye, 9 Ekim 2019'da başlattığı sürerken ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yapmıştı.

ABD, harekatın olarak tesis ettiği, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceği sözünü vermişti.

Rusya da 23 Ekim 2019'den itibaren Rus askeri polisi ve rejim güçlerinin, Barış Pınarı Harekat bölgesinin dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere gireceklerini taahhüt etmişti. Ruslar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla ve Tel Rıfat'tan çıkarılacağı vaadinde bulunmuştu.

HAREKAT BÖLGELERİNDE ÖRGÜT TÜNELLERİ ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

YPG/PKK, daha önce de Afrin, Münbiç, Aynularab, , Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye bölgelerinde tünel ve çukurlar kazmıştı.

Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinin YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

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