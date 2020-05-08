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CHP'li Muharrem Erkek: Darbeler ve krizler hep oldu zaten yarın da olacak

ve ile CHP Başkanı ’nun ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili de, darbeyle ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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CHP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL DARBE AÇIKLAMASI!

, Cumhuriyeti'nin kuruluşu olan 1923'den 'nin iktidara geldiği 2002'ye kadar geçen 79 yılı değerlendirdi. Erkek, "Darbeler, krizler var oğlu var. Bunlar hep oldu zaten. Yarın da olacak" ifadelerini kullandı. Muharrem Erkek, Çanakkale Web Tv'de yayınlanan Gazeteci Vedat Sezer'in sunduğu Bakış Açısı Özel programına katıldı.

CHP'li Muharrem Erkek: Darbeler ve krizler hep oldu zaten yarın da olacak CHP'Lİ MUHARREM ERKEK: DARBELER VE KRİZLER HEP OLDU ZATEN YARIN DA OLACAK

Muharrem Erkek, şunları söyledi:

"Türkiye'de bakın bir örnek vereyim. Türkiye'de 1923. Cumhuriyetimizin kurulduğu yıl 2002. Tüm hükümetlerin, Atatürk hükümeti, İnönü Hükümeti, Menderes Hükümeti, Demirel, Özal, Ecevit kim olursa olsun. 79 yıl di mi? 1923 2002. 79 yılda toplam harcanan para 713 milyar dolar. 713 milyar dolar. Ki; 29 dünya büyük krizi var. 2. Dünya Savaşı var. Darbeler, krizler var oğlu var. Bunlar hep oldu zaten. Yarın da olacak."

CHP'li Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL’İN ARDINDAN CANAN KAFTANCIOĞLU DA DARBE İMASINDA BULUNDU

KAFTANCIOĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BİR ERKEN SEÇİMLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE..

Başkanı , Halk TV'de canlı yayınlanan Sözüm Var programında Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'in sorularını yanıtladı. Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, "İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" iddiasında bulundu.

CHP'li Özgür Özel darbe imasıyla tehdit etti AK Parti ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL DARBE İMASIYLA TEHDİT ETTİ AK PARTİ VE İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ GELDİ

ÖZGÜR ÖZEL DE DARBE İMALI SÖZLER SÖYLEMİŞTİ!

CHP ve de, darbe imalı açıklamalarda bulunmuştu:

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız." (KENAN KIRAN / SABAH)

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun darbe imalarına sahip çıktı |Video SON DAKİKA: KEMAL KILIÇDAROĞLU ÖZGÜR ÖZEL VE CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN DARBE İMALARINA SAHİP ÇIKTI |VİDEO
Son dakika: Başsavcılık harekete geçti! CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı SON DAKİKA: BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ! CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL VE ENGİN ÖZKOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
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