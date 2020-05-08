CHP'li Muharrem Erkek: Darbeler ve krizler hep oldu zaten yarın da olacak
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de, darbeyle ilgili skandal açıklamalarda bulundu.
Muharrem Erkek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu olan 1923'den AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'ye kadar geçen 79 yılı değerlendirdi. Erkek, "Darbeler, krizler var oğlu var. Bunlar hep oldu zaten. Yarın da olacak" ifadelerini kullandı. Muharrem Erkek, Çanakkale Web Tv'de yayınlanan Gazeteci Vedat Sezer'in sunduğu Bakış Açısı Özel programına katıldı.
Muharrem Erkek, şunları söyledi:
"Türkiye'de bakın bir örnek vereyim. Türkiye'de 1923. Cumhuriyetimizin kurulduğu yıl 2002. Tüm hükümetlerin, Atatürk hükümeti, İnönü Hükümeti, Menderes Hükümeti, Demirel, Özal, Ecevit kim olursa olsun. 79 yıl di mi? 1923 2002. 79 yılda toplam harcanan para 713 milyar dolar. 713 milyar dolar. Ki; 29 dünya büyük krizi var. 2. Dünya Savaşı var. Darbeler, krizler var oğlu var. Bunlar hep oldu zaten. Yarın da olacak."
KAFTANCIOĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BİR ERKEN SEÇİMLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE..
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de canlı yayınlanan Sözüm Var programında Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'in sorularını yanıtladı. Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu, "İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" iddiasında bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL DE DARBE İMALI SÖZLER SÖYLEMİŞTİ!
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, darbe imalı açıklamalarda bulunmuştu:
"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız." (KENAN KIRAN / SABAH)
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