Son dakika: Bakan Varank'tan flaş aşı açıklaması: 3 üniversite hayvanlar üzerinde teste başladı
Son dakika haberine göre Koronavirüs aşısı için yapılan çalışmalarla ilgili konuşan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite hayvanlar üzerinde teste başladı." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel bir televizyon kanalında koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:
Solunum cihazı parçalarını zaten üretiyorduk. Stoklarımızı tutup kontrollü ihracat yapıyorduk. Şimdi serbest bıraktık ihracatı. Sadece parça almak isteyen ülkelere de satışlar başladı.
PCR en geçerli metod. Türkiye'de 13 firma PCR kiti üretiyor. Bunun ihracatını yapıyoruz dünyaya. Bizim Bakanlık olarak desteklediğimiz firmalar bunlar.
Yeni nesil tanı kitleri için de güzel haberler var. Nanoteknoloji esasına dayanan dünyada ilk kez kullanılacak hızlı test kiti projelerini hazırlıyoruz.
Hızlı tanı kiti için Haziran ayında bir protitip hazırlanacak.
3 ÜNİVERSİTE TESTLERE BAŞLADI
Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite hayvanlar üzerinde aşı testlerine başladı.
Dünyada medyaya yansımış aşı projeleri var. Biz bu projelerdeki Türk hocalarımızla da iletişim halindeyiz. Tüm dünyadaki aşı projelerini yakından takip ediyoruz ve iş birliği içindeyiz.
Türkiye'nin günlük maske üretim kapasitesi 40 milyon fazla. Profesyonel maskeleri ülkemizde üretebiliyoruz. Bunu filtrelerini Fransa ve Almanya'dan ithal ediyorlardır. Salgından sonra bu filtrelerin fiyatı 14 dolardan 50 dolarlara çıktı. Biz de hemen harekete geçtik ve kendi filtrelerimizi yapmaya çalıştık. Yatırımlar başladı. 3 ay içerisinde seri üretime başlayacağız.
Sanayi çalışanlarından numuneler toparlanıp testler yapılıyor. 15 binden fazla test yaptık. Vaka sayısı çok düşük çıktı. Bugün itibatrıyla yeni numuneler toplandı. Testler devam ediyor.
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