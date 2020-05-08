08 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Varank'tan flaş aşı açıklaması: 3 üniversite hayvanlar üzerinde teste başladı

Son dakika: Bakan Varank'tan flaş aşı açıklaması: 3 üniversite hayvanlar üzerinde teste başladı

Son dakika haberine göre için yapılan çalışmalarla ilgili konuşan, Sanayi ve , "Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite hayvanlar üzerinde teste başladı." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
ABONE OL
AŞI ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Sanayi ve , özel bir televizyon kanalında koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Solunum cihazı parçalarını zaten üretiyorduk. Stoklarımızı tutup kontrollü yapıyorduk. Şimdi serbest bıraktık ihracatı. Sadece parça almak isteyen ülkelere de satışlar başladı.

en geçerli metod. 'de 13 firma PCR kiti üretiyor. Bunun ihracatını yapıyoruz dünyaya. Bizim Bakanlık olarak desteklediğimiz firmalar bunlar.

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank canlı yayında açıkladı: Haziran ayında... |Video BAKAN VARANK CANLI YAYINDA AÇIKLADI: HAZİRAN AYINDA... |VİDEO

Yeni nesil tanı kitleri için de güzel haberler var. Nanoteknoloji esasına dayanan dünyada ilk kez kullanılacak hızlı test kiti projelerini hazırlıyoruz.

Hızlı tanı kiti için Haziran ayında bir protitip hazırlanacak.

3 ÜNİVERSİTE TESTLERE BAŞLADI
Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite hayvanlar üzerinde aşı testlerine başladı.

Dünyada medyaya yansımış aşı projeleri var. Biz bu projelerdeki Türk hocalarımızla da iletişim halindeyiz. Tüm dünyadaki aşı projelerini yakından takip ediyoruz ve iş birliği içindeyiz.

Son dakika: Türkiye'de corona virüs aşısıyla ilgili flaş gelişme Bakan Varank canlı yayında açıkladı: 3 üniversite... |Video TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS AŞISIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME BAKAN AÇIKLADI: 3 ÜNİVERSİTE... |VİDEO

Türkiye'nin günlük maske üretim kapasitesi 40 milyon fazla. Profesyonel maskeleri ülkemizde üretebiliyoruz. Bunu filtrelerini ve 'dan ithal ediyorlardır. Salgından sonra bu filtrelerin fiyatı 14 dolardan 50 dolarlara çıktı. Biz de hemen harekete geçtik ve kendi filtrelerimizi yapmaya çalıştık. Yatırımlar başladı. 3 ay içerisinde seri üretime başlayacağız.

Sanayi çalışanlarından numuneler toparlanıp testler yapılıyor. 15 binden fazla test yaptık. Vaka sayısı çok düşük çıktı. Bugün itibatrıyla yeni numuneler toplandı. Testler devam ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA