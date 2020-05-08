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CHP'den DHKP-C'ye bir destek daha! Bu kez CHP Kadın Kolları Genel Başkanı...

’nin DHKP-C destekçiliği sürüyor. Genel Başkanı , moderatörlüğünü yaptığı videokonferansta DHKP-C sanığı  üyesi ’in öldüğünü, bugünün zorlu bir gün olduğunu belirtip terör örgütü DHKP-C üyeliğinden yargılanan İbrahim Gökçek’in ölüm orucuna sanat için başladığı intibaı verdi. Hatta hastası ’ın vefat etmesi ile Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölümü bilinçli bir şekilde bir arada anıldı. her ikisinin fotoğrafları yan yana konularak algı yapılıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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CHP'DEN DHKP-C'YE BİR DESTEK DAHA

Sabah gazetesinden 'nın haberine göre; 'nin DHKP-C destekçiliği sürüyor. Genel Başkanı , moderatörlüğünü yaptığı videokonferansta DHKP-C ile bağı bulunan üyesi 'in öldüğünü, bugünün zorlu bir gün olduğunu belirttikten terör örgütüne desteğini sürdürdü. Hiçbir şekilde DHKP-C terör örgütünden söz etmeyen Köse, Gökçek için "Işıkları bol olsun!" dedi.

Terör örgütü DHKP-C üyeliğinden yargılanan İbrahim Gökçek'in ölüm orucuna sanat için başladığı intibaı veren Köse, sadece türkü okumak için ölüm orucuna başlamış intibaı verdi. Bilindiği üzere terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve evinde bomba bulunan İbrahim Gökçek'in hakkında açılan tüm davaların düşürülmesi gibi talepleri de bulunuyordu.

CHP'den DHKP-C'ye bir destek daha! Bu kez CHP Kadın Kolları Genel Başkanı... CHP'DEN DHKP-C'YE BİR DESTEK DAHA! BU KEZ CHP KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI...

GÖKÇEK İLE ATAÇ BİLİNÇLİ ŞEKİLDE BİR ARADA ANILIYOR

CHP'li Fatma Köse, dokuz yaşındaki hastası 'ın vefatını da ölüm orucuyla bağlaştırmaya çalıştı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, aynen şunları söyledi: "Bugün aslında zorlu bir gün. Çünkü İbrahim Gökçek'i kurtaramadık türküleri öksüz kaldı. Diğer bir acımız Ahmet'i kaybettik. Ahmet'i annesine babasına kavuşturamadık. Hastalığı sürecinde hastalıklara, hukuksuzluklara direnerek gitti. Umarım onların mücadelesi bizim de yolumuzu aydınlatır. "Ben ışıkları bol olsun!" diyerek zor bir program olacağını düşünüyorum."

SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU YAPILIYOR

kanser hastası Ahmet Ataç'ın vefat etmesi ile Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek bilinçli bir şekilde bir arada anılıyor. Hatta sosyal medyada kimi paylaşımlarda bilinçli bir manipülasyon yapıldığı da görülüyor. Her ikisinin fotoğrafları yan yana konularak paylaşımlar yapılarak algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor.

DAMLA KAYA / SABAH

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