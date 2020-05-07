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Son dakika: Tunceli'de PKK'ya darbe! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; 'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 500 bin TL’ye kadar ödülle ’de yer alan adlı terörist olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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PKK'YA AĞIR DARBE! LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

'nin Ovacık ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle 'de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edilmiştir.

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