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MSB: Sızma girişimindeki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

, bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 /’li teröristin, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 3 TERÖRİST YOK EDİLDİ

(), bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Sızma girişimindeki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB: SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

YOK EDİLDİLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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