07 Mayıs 2020, Perşembe
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Arjantin ve Brezilya'dan getirilen 80 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

Arjantin ve 'dan getirilen vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere 'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yurda yerleştirildi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020
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TÜRK VATANDAŞLARI YURDA DÖNÜYOR!

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Bu çerçevede, Arjantin ve 'daki vatandaşı, uçakla Havalimanı'na getirilip ardından otobüslerle 'a gönderildi.

Gençlik ve bağlı Süleymanpaşa Yurdu'nda tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşların ateşleri ölçüldü ve gerekli sağlık taramaları yapıldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinin ardından uygun görülmesi durumunda evlerine gönderileceği belirtildi.

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