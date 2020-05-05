Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK ile mücadelede bir ilk gerçekleşti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı." dedi. Sözcü Çataklı, "Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi" açıklamasında bulundu.
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı." açıklamasında bulundu.
"TERÖRİST SAYISI İLK KEZ 500'ÜN ALTINDA"
Sözcü Çataklı, "Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi" dedi.
"37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı ayrıca, "Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.
"TERÖRİST SAYISI İLK KEZ 500'ÜN ALTINDA"
Sözcü Çataklı, "Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi" dedi.
"37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı ayrıca, "Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
- Öldü denilen Kim Jong-un için Putin'den flaş hamle
- Bakan Pakdemirli bakliyat alım fiyatlarını açıkladı!
- KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS ne zaman?
- Başkan Erdoğan duyurdu, gece yarısı başladı
- Şimdi de Ragıp Zarakolu, Başkan Erdoğan’ı hedef aldı!
- Bakan Selçuk: 4.8 milyon çağrı aldık
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan A Haber’de flaş açıklamalar
- Cumhuriyet Gazetesi'nden kısa çalışma ödeneği itirafı!
- Bilim Kurulu Üyesi Çelik'ten "Ramazan bayramı" uyarısı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! Güncel liste....
- Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- LGS tarihi son durum nedir? LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak?
- YKS tarihi son dakika değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?