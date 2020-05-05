05 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK ile mücadelede bir ilk gerçekleşti

Son dakika haberi... Sözcüsü İsmail Çataklı, "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı." dedi. Sözcü Çataklı, "Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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İÇİŞLERİ DUYURDU: PKK İLE MÜCADELEDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
SON DAKİKA: Sözcüsü İsmail Çataklı, "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı." açıklamasında bulundu.

"TERÖRİST SAYISI İLK KEZ 500'ÜN ALTINDA"

Sözcü Çataklı, "Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi" dedi.

"37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı ayrıca, "Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.
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