Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 12 PKK-YPG’li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;
1. Barış Pınarı Bölgesinde Tel-Abyad yerleşim yerinin güney batısındaki unsurlarımıza yönelik olarak; 02 Mayıs akşam saatlerinde üzerinde doçka yüklü araçlar ile taciz ateşi açılmış, bu faaliyetle koordineli olarak bir başka istikametten sızma girişiminde bulunulmuştur.
2. Bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 10-15 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırıya iştirak ettiği tespit edilmiş, derhal tüm harekat merkezleri bilgilendirilerek birlikler alarm durumuna geçirilmiştir.
3. Bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ve hafif silahlar ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri derhal meşru müdafaa kapsamında ateş altına alınmıştır.
4. İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat meydana gelmemiştir.
5. Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir.
MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;
1. Barış Pınarı Bölgesinde Tel-Abyad yerleşim yerinin güney batısındaki unsurlarımıza yönelik olarak; 02 Mayıs akşam saatlerinde üzerinde doçka yüklü araçlar ile taciz ateşi açılmış, bu faaliyetle koordineli olarak bir başka istikametten sızma girişiminde bulunulmuştur.
2. Bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 10-15 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırıya iştirak ettiği tespit edilmiş, derhal tüm harekat merkezleri bilgilendirilerek birlikler alarm durumuna geçirilmiştir.
3. Bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ve hafif silahlar ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri derhal meşru müdafaa kapsamında ateş altına alınmıştır.
4. İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat meydana gelmemiştir.
5. Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir.
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