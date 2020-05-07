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Global çete LGBTİ’nin Türkiye'de propagandasını destekleyen gruplar! CHP'li belediyeler başı çekiyor

çeteye dönüşen hatta ve hatta hükümetleri bile esir alan , tüm dünyada hızla yayılıyor. Birçok siyasetçi, sanatçı ve vakıf tarafından desteklenen ve sermaye sahipleri tarafından fonlanan sapkın proje, 'de de son yıllarda özellikle 'li belediyeler ve siyasetçiler tarafından açıkça yaygınlaştırılıyor. Türkiye'de sapkın hareketi içerisinde yer alan "Kaos GL"nin hazırladığı fon kataloğunda son zamanlarda çocuklara kadar uzatılan LGBTİ propagandasının destekçileri tek tek sıralanıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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LGBTİ'Yİ TÜRKİYE'DE DESTEKLEYENLER! CHP'Lİ BELEDİYELER BAŞI ÇEKİYOR

'de geçen ayın önemli gündem maddesi haline gelen sapkın LGBT hareketinin arkasında başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere Batılı büyükelçilerin olduğu ortaya çıktı. LGBT eylemlerinin arkasındaki gibi turuncu darbelerin finansörü vakıflar, Alman devletinden doğrudan fon sağlayan Friedrich Ebert-Stiftung ve sözde hükümet dışı fakat gerçekte ABD dış politikası doğrultusunda faaliyet gösteren gibi kuruluşlarla, yabancı ülkelerin Büyükelçilikleri dikkat çekiyor.

Aydınlık'ın haberine göre etkinlikleri fonlayan veya destek veren kuruluşlar Türkiye'deki etkin LGBT oluşumlarından Kaos GL'nin 2017'de hazırladığı katalogda tek tek sıralanıyor.

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