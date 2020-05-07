Global çete LGBTİ’nin Türkiye'de propagandasını destekleyen gruplar! CHP'li belediyeler başı çekiyor

Türkiye'de geçen ayın önemli gündem maddesi haline gelen sapkın LGBT hareketinin arkasında başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere Batılı büyükelçilerin olduğu ortaya çıktı. LGBT eylemlerinin arkasındaki Açık Toplum Vakfı gibi turuncu darbelerin finansörü vakıflar, Alman devletinden doğrudan fon sağlayan Friedrich Ebert-Stiftung ve sözde hükümet dışı fakat gerçekte ABD dış politikası doğrultusunda faaliyet gösteren Freedom House gibi kuruluşlarla, yabancı ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri dikkat çekiyor.

Aydınlık'ın haberine göre etkinlikleri fonlayan veya destek veren kuruluşlar Türkiye'deki etkin LGBT oluşumlarından Kaos GL'nin 2017'de hazırladığı katalogda tek tek sıralanıyor.