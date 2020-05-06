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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 15 yıllık emeği silip attı

CHP'li , koltuğuna oturur oturmaz binlerce kişiyi bir mesajla işinden etti. Skandallarına gün geçtikçe yenilerini ekleyen İmamoğlu, yaptığı yandaş atamalarla, israf yalanıyla kamuoyundan büyük tepki gördü. Vatandaşının sesine kulaklarını tıkayan CHP'li İmamoğlu son olarak, 15 yıldır gelirler müdürü olarak görev yapan Yakup Keskin’i görevden aldı. Yerine gelirler müdürü olarak atandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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İMAMOĞLU'NDAN BÜYÜK SKANDAL! 15 YILLIK EMEĞİ SİLİP ATTI

İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı , 15 yıldır gelirler müdürü olarak görev yapan Yakup Keskin'i görevden aldı. Yerine gelirler müdürü olarak atandı.

İBB'deki kadro değişikliği, belediye başkanlık seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine karşın devam ediyor. Son olarak 15 yılık Gelirler Müdürü Yakup Keskin görevden alındı. Yakup Keskin, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"15 yılı aşkın süredir yürüttüğüm gelirler müdürü görevim sona erdirilmiştir. Gelirler müdürü olarak büyükşehir belediyesine ve İstanbul halkına hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadım. Gelirler müdürlüğü ekibi ile güzel işlere imza atarak, örnek ve öncü bir birim olmaya çalıştık. 1995 yılından bu yana farklı görevlerde hizmet ettiğim kurumuma elimden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğim. Selam ve Saygılarımla."

Keskin ayrıca aynı sosyal medya hesabı üzerinden, gelirler müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmaları anlatan bir dizi mesaj da yayınladı. "Gelirler müdürlüğünde 15 yıl" başlığı ile yayınlanan mesajların bazıları şöyle:

"Elektronik Beyan (e-beyanname). Mükelleflerimizin vermek zorunda olduğu beyanlarını elektronik ortamda vermelerini sağladık. Böylece mükelleflerimiz belediyeye gelmeden 7/24 beyanlarını verebildiler. Artık beyanların yüzde 85'i e-beyan olarak verilmektedir. E-beyanname belediyeler bazında Türkiye'deki ilk uygulamadır."

"Vergi Denetiminde beyan kontrolü/evrak düzenleme işlemlerini elektronik ortama taşıyan ve Türkiye'de belediyecilikte bir ilk olan 'Mobil İlan Reklam Yoklama Otomasyonu' projesini gerçekleştirmiştik. Bu projemiz 2009 yılı Marmara Belediyeler Birliği İyi Yönetilim Projelerine 3.lük ödülüne layık görülmüştü."

"Mükelleflerin Ödemelerini kolaylaştırmak için POS ile tahsilatı 2005'te, e-ödeme'yi 2006'da ve internet bankacılığı ile ödemeyi 2007 yılında hayata geçirdik."

"Elektronik Tahsilat Sistemi ile belediye gelirlerinin bütün bankaların gişelerinden, internet bankacılığı uygulamalarından ödenebilmesini ve muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda otomatik olarak yapılmasını sağladık. Bu projemiz Marmara Belediyeler Birliği İyi Belediyecilik Uygulamaları yarışmasında Mansiyon ödülüne layık görüldü.

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