07 Mayıs 2020, Perşembe
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İBB ve İGDAŞ’ın 3 büyük yalanı!

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; ’ne iştiraklerinden Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin () faturalandırmayı geciktirdiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020
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İBB VE İGDAŞ’IN 3 BÜYÜK YALANI!

görevlilerinin doğalgaz sayaçlarını 25 veya 35 gün içinde okuma yapması gerekirken, bu ay 45, 50 hatta 75 gün sonra sayaçların okunduğu tespit edildi.

FATURALANDIRMA +/- 5 GÜN ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Doğalgaz dağıtım şirketinin faturalandırmayı +/- 5 gün olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde yapma hakkına sahip olduğu bildirildi. Bu ay 'da düzenlenen doğalgaz faturalarında 45, 50 hatta 75 gün sonra sayaçların okunduğu görüldü.

İGDAŞ'IN; KARANTİNA OLMADAN KIYASEN FATURA OKUMAK DA HUKUKİ DEĞİL
İstanbul'da herhangi bir şehir karantinası ya da sokak karantinası bulunmuyor. İGDAŞ'ın, karantina olmadan kıyasen faturalandırma yapamayacağı ve bu faturalandırmanın da hukuki olmadığı bildirildi.

ENERJİ ÇALIŞANLARI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF!
İGDAŞ sayaçların sokağa çıkma yasağı sebebiyle okunamadığını iddia ediyor. Ancak sokağa çıkma yasağına muaf olunan personel/kişiler arasında enerji çalışanları ve doğal olarak sahadaki İGDAŞ personeli muaf tutuluyor.

İBB BECERİSİZLİĞİNİ BAŞKA KURUMLARI SUÇLAYARAK KAPATMAK İSTİYOR
'nin doğalgaz fatura okuma konusunda yaşadığı sıkıntıyı AK Parti Hükümeti ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlaması da dikkat çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şikayetleri () sevk etmeye çalışması da, " becerisizliğini başka kurumları suçlayarak kapatmak istiyor" şeklinde yorumlandı.

EPDK'DEN İGDAŞ'A FATURA SORUŞTURMASI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı , İstanbul'da abonelerin şikayetleri üzerine doğal gaz faturalarının incelendiğini belirterek, "Mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Derhal soruşturma başlattık, gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN-SABAH

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