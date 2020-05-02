Ekrem İmamoğlu Hacıosman Korusu’nun ismini değiştirdi! İBB Meclis Üyesi: Tamamen hukuksuz

AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Harita Komisyonu Başkanvekili Kübranur Uslu; bir yerin isim değişikliğinin tüm partilerden temsilcilerin yer aldığı Harita Komisyonu'nda karara bağlandığını açıkladı.

Uslu; Ekrem İmamoğlu'nun isim değişikliği önerilerinin komisyonda değerlendirilmediğini, karara bağlanmadığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmadığını hatırlatarak, "Herhangi birinin 'ismini değiştirdik' demesiyle isim değişikliği olmaz" dedi.

"ORTADA HUKUKİ SORUN VAR"

Kübranur Uslu, şunları söyledi:

"İBB Başkanı, Hacıosman Korusu'na Atatürk Kent Ormanı, Kemerburgaz Kent Ormanı'na da Cumhuriyet Kent Ormanı isimlerini koyduklarını açıkladı. İsimlerden bağımsız, Harita Komisyonu başkanvekili olarak ortadaki hukuki sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum."

"İSİM DEĞİŞİKLİĞİ HARİTA KOMİSYONU'NDA TARTIŞILIR"

"Sokak, cadde veya park herhangi bir yerin isim değişikliği için öncelikle teklifte bulunulur, öneri Harita Komisyonu'na gelir, tüm partilerden temsilcilerin yer aldığı komisyonda tartışılır olumlu veya olumsuz karara bağlanır."

"KOMİSYONDAN GELEN ÖNERGE İBB MECLİSİ'NDE ONAYLANIR"

"Komisyondan gelen önerge İBB Meclisi'nde oylanır, meclisin vereceği karara göre isim değişikliği yapılır veya yapılmaz. Bahsi geçen iki isim değişikliği isteklerinden sadece biri komisyona ulaşmıştır, diğeri ile ilgili ise geçtiğimiz ay mecliste başka bir isim teklif edilmiştir."

"HENÜZ KOMİSYONA GELMEDİ, İBB MECLİSİ'NE DE SUNULMADI"

"Meclisin ara vermesi sebebiyle bu öneriler henüz komisyonda değerlendirilmemiş karara bağlanmamış dolayısıla meclise de sunulmamıştır. Sonuç olarak herhangi birinin 'ismini değiştirdik' demesiyle isim değişikliği olmaz, bahsi geçen aşamalar izlenmelidir."

KENAN KIRAN / SABAH



