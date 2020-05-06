İETT otobüsünde skandal görüntüler! CHP'li İBB tedbirleri ihlal etmeye devam ediyor

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını ile birlikte alınan tedbirlere ayak uyduramayan İBB'de her yeni gün toplu ulaşım skandalı yaşanıyor. Son olarak 35C numaralı İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti.

TAKSİM-KOCAMUSTAFAPAŞA İETT OTOBÜSÜNDE YAŞANAN YOĞUNLUK, KAMERALARA YANSIDI

Yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı mücadele sürerken zaman zaman görenleri hayretlere düşüren görüntüler de geliyor. Dün akşam saatlerinde Taksim'den Kocamustafapaşa'ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsündeki kalabalık pes dedirtti. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.