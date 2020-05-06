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İETT otobüsünde skandal görüntüler! CHP'li İBB tedbirleri ihlal etmeye devam ediyor

CHP'li İBB, corona virüse karşı alınan tedbirleri ihlal etmeye devam ediyor. İBB'nin bir türlü çözemediği toplu ulaşım sorunu, vatandaşın canına tak etti. Bugün çekilen görüntülerde otobüsündeki kalabalık göze çarptı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı araçta, yolcuların çokluğu dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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İETT OTOBÜSÜNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

haberi... Koronavirüs salgını ile birlikte alınan tedbirlere ayak uyduramayan İBB'de her yeni gün toplu ulaşım skandalı yaşanıyor. Son olarak 35C numaralı otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti.

TAKSİM-KOCAMUSTAFAPAŞA İETT OTOBÜSÜNDE YAŞANAN YOĞUNLUK, KAMERALARA YANSIDI
Yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı mücadele sürerken zaman zaman görenleri hayretlere düşüren görüntüler de geliyor. Dün akşam saatlerinde Taksim'den Kocamustafapaşa'ya hareket eden 35C kodlu otobüsündeki kalabalık pes dedirtti. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.

İETT otobüsünde skandal görüntüler! CHP'li İBB tedbirleri ihlal etmeye devam ediyor | Video İETT OTOBÜSÜNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER! CHP'Lİ İBB TEDBİRLERİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR | VİDEO

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