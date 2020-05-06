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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Kapalı TBMM'de acil toplantı

Son dakika haberi... Başkan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı meslek örgütlerinin seçimi ve faaliyetlerindeki değişim ile ilgili ilk toplantı bugün ’de yapılıyor. Meclis kapalı olmasına rağmen acil olarak düzenlenen bu toplantıda Grup yönetimi, partinin hukukçu avukatları ile kanun taslağının içinde yer alan baro seçimleri ile ilgili değişikliği tartışacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! KAPALI TBMM'DE ACİL TOPLANTI

Hürriyet'in haberine göre Başkan Erdoğan dün telekonferans yöntemi ile düzenlenen toplantısında, "Bu kanunu hemen hazırlayın" talimatı verdi. Buna göre; meslek kuruluşlarındaki değişim kademeli olarak yapılacak. Değişim önce barolar başlayacak. Ardından ikinci aşamada mühendisler ve mimarlar ile ilgili düzenleme yapılacak. Toplantıda, Tabipler Odası'nın sisteminin ne zaman değişeceği ile ilgili de karar verilecek.

MYK toplantısında bazı kurmaylar Tabipler Odası ile ilgili düzenlemenin pandemi dolayısıyla sonraya kalması gerektiğini savundu. Bazı kurmaylar ise barolar ile birlikte ilk etapta gelmesi gerektiği görüşünü belirtti. Bütün ayrıntılar tartışıldıktan sonra düzenlemenin son hali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Barolar ve Tabip Odaları ile ilgili değişimin Meclis'in bayram sonrası açılması ile gündeme gelmesi planlanıyor.

ÜYE OLMA ZORUNLULUĞU BİTECEK
Erdoğan, barolarla ilgili olarak "Herkesin üye olma zorunluluğu onları güçlendiriyor. Bununla ilgili düzenleme yapılması önemli" diyerek üye olma zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini ifade etti.

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