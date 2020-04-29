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İBB zabıta memurları, Kadıköy'de kağıt toplayan çocuğu darbetti

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre, 'li 'nin bünyesinde çalışan zabıta memurlarının, kağıt toplayan bir çocuğu darp ettikleri ve zabıta ekip otosuna zorla bindirerek götürdükleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020
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İBB ZABITA MEMURLARI, KADIKÖY'DE KAĞIT TOPLAYAN ÇOCUĞU DARBETTİ

zabıta memurları, 'de kağıt toplayan çocuğu darbetti ve karga tulumba zabıta aracına bindirdi.

KAĞIT TOPLAYICISINA SERT MÜDAHALE

Zabıta memurları; Kadıköy ilçesi Minibüs Caddesi'nde kağıt toplayan çocuğa müdahalede bulundu. 5 zabıta memurunun, çocuğu kağıtların içinde bulunduğu büyük çuvalın yanından uzaklaştırmak için sert müdahalede bulunması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları Kadıköy’de kağıt toplayan çocuğu darbetti! İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MEMURLARI KADIKÖY’DE KAĞIT TOPLAYAN ÇOCUĞU DARBETTİ!

Zabıta memurları, kağıt toplayıcısını karga tulumba zabıta ekip otosuna bindirdi. 3 zabıta memurunun araçtan inmeye çalışmak isteyen çocuğu güçlükle aracın içine yeniden bindirdi.

İki aracın kağıt toplayıcısı aldıktan sonra hareket ettiği görüldü. Zabıta memurunun, kağıtların bulunduğu çuvalı çocuğa müdahale ettikleri yerde bıraktığı görüldü.

Büyükşehir Belediyesi zabıta memurlarının ellerinde eldiven ve maske kullanırken; maske kullanmayan çocuğa müdahalesi tepki topladı. Söz konusu olayın dün gerçekleştiği öğrenildi.

KENAN KIRAN - SABAH

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