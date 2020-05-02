FETÖ ve PKK'nın önü mü açılıyor? AYM'den peş peşe tartışmalı kararlar
Skandallarla gündemden düşmeyen Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) terörle mücadeleye darbe niteliğinde kararlar peş peşe geldi. AYM, polise sanal ortamda araştırma yapma ve kimlik bilgisine erişme yetkisini, MİT veya Emniyet tarafından "terör örgütlerince irtibatı olduğu" bildirilen medya kuruluşlarının lisans başvurularının reddedilmesi kuralını ve kamu ile bağlı ortaklarına sözleşmeli alınacak personel için güvenlik soruşturması ve arşiv taraması uygulamasını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü köşesinde AYM'nin kararını kaleme aldı ve kararın FETÖ ve PKK'lılara "Yürü aslanım kim tutar seni" demek anlamına geldiğini belirtti.
Son zamanlarda aldığı kararlarla sıkça tartışma konusu olan Yüksek Mahkeme, polisin, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasını, sanal ortamda araştırma yapmasını, erişim, içerik ve yer sağlayıcıların da talep edilen bilgileri kolluğun ilgili birimine bildirmesini düzenleyen kuralı, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
Gerekçede, internet abonelerine ait kimlik bilgilerinin kişisel veri niteliğinde olduğu ve kuralın demokratik topluma uygun olmadığı belirtildi.
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun savcıların yetkilerine yönelik hükümlerinin hatırlatıldığı gerekçede, sanal ortamda işlenen suçlar da dahil olmak üzere suç soruşturmasını yapacak yetkili başsavcılığın belirlenmesinin ve konuya ilişkin uyuşmazlıkların çözümünün yargı makamlarının görevi kapsamında kaldığına işaret edildi. Gerekçede, yargı mercilerine suç soruşturmasıyla ilgili bilgilere erişme yetkisinin de tanındığı kaydedildi.
"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ" ADI ALTINDA TERÖR ÖRGÜTLERİNE YAYIN İZNİ
Anayasa Mahkemesi, ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 'terör örgütlerince iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu' Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesine ilişkin kuralı da iptal etti.
Gerekçede, kuralın ifade ve basın özgürlüğünü sınırladığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bildirimiyle lisans başvurularının otomatik reddedilmesi sonucunun doğduğu kaydedildi.
Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar hakkında ortaya çıkan bu sonucun belli bir süreyle de sınırlı olmadığına işaret edilen gerekçede, kuralın, bu konuda yapılacak yargı denetiminin etkinliğini de sınırlayabilecek şekilde düzenlendiği bildirildi.
Kanundaki yetkinin kuralın getiriliş amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayacak, olası keyfilikleri önleyecek yasal güvencelere de yer vermediği ifade edilen gerekçede, ifade ve basın özgürl��ğüne orantısız sınırlama getirildiği vurgulandı. Gerekçede, kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINA ENGEL
Yüksek Mahkeme, kamu iktisadi teşebbüslerine ve bağlı ortaklıklara sözleşmeli alınacak personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik kanun hükmünü de Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla elde edilen verilerin kişisel veri niteliğinde olduğu belirtilen gerekçede, kuralın kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sınırlama getirdiği bildirildi.
Gerekçede, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına, işlenmesine yönelik güvencelerin, temel ilkelerin kanunla belirlenmeksizin bunların alınmasına ve kullanılmasına izin verilmesinin Anayasa'nın 13'üncü ve 20'üncü maddelerine aykırı olduğu vurgulandı.
"KARAR FETÖ VE PKK'LILARA 'YÜRÜ ASLANIM' DEMEKTİR"
Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü köşesinde AYM'nin kararını kaleme aldı ve kararın FETÖ ve PKK'lılara "Yürü aslanım kim tutar seni" demek anlamına geldiğini belirtti. Uğur'un yazısı şöyle:
Önce kamuda işe alınacak sözleşmeli personel için GÜVENLİK SORUŞTURMASI yapılmasını iptal etti.
Ardından polise sanal âlemde işlenen suçlarda internet abonelerini takip etme ve kimlik bilgilerine ulaşma yetkisini veren yasa maddesini iptal etti.
Yani bundan sonra AYM sayesinde sosyal medyada ahlaksızca tehdide, hakarete, yalana, iftiraya hazır olun. Polis bunların takip ve tespitini yapamayacak.
Son kararla da MİT veya Emniyet tarafından, ortakları ya da yönetim kurulu üyeleri arasında terör örgütleri ile irtibatlı kişiler olduğu belirlenen medya kuruluşlarının TV lisans başvuruları reddedilemeyecek. Yani AYM özetle yöneticileri arasında PKK'lı ve FETÖ'cü olan medya kuruluşlarına "Yürü aslanım kim tutar seni" diyor.
Şimdi sırada İNFAZ YASASI var.
FETÖ'cüler bu yasanın da iptalini istiyorlar, cezaevlerindeki FETÖ'cülere tahliye yolu açılsın diye. AYM Başkanı Zühtü Aslan'a tehditlerinin sebebi boşuna değil.
Bunu önceki gün yazmıştım.
Adalet Bakanlığı acaba durumun farkında ve gerekli…
Yok, vazgeçtim, oraya bir şey sormuyorum.
Cumhurbaşkanlığı makamına sorsam.
Beni duyan olur mu?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı?
- Önemli seçimin tarihi belli oldu
- Bakan Varank: Türkiye nefes olacak
- İstanbul’da dev operasyon! Yüz binlerce ele geçirildi
- Öğrenciler için yeni hizmet! Bakan Selçuk duyurdu
- Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak?
- Bu nasıl terbiyesizlik! Başörtülü olduğu için işten çıkarıldı
- İstanbul'u sokak sokak dolaşıyorlar! İlk kez görüntülendiler...
- Corona virüs nedeniyle Topkapı Sarayı'ndan geldiler!
- Bodrum'da bu skandal konuşuluyor!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?
- Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...
- Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum
- Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?
- Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!