"AYM Başkan Erdoğan'a hakareti ödüllendirdi" AK Parti'den sert tepki

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan ve 9 üyenin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ve sloganları, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesine tepkiler sürüyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Ali Özkaya, Anayasa Mahkemesi’nin kararının hatalı kabullere dayandığını belirterek, “Yargıtay, söz konusu kelimeleri suç saymıştır. Anayasa Mahkemesi’nin kararı maddi vakıalarla çelişkilidir” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Ali Özkaya, Anayasa Mahkemesi'nin skandal kararına tepki gösterdi.

ÖZKAYA: "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI DİĞER İNSANLARIN ŞEREF VE ONURUDUR"

Ali Özkaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nin kararı hatalı kabullere dayalıdır. Yargıtay, söz konusu kelimeleri suç saymıştır. Bu beyanlar doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a (o dönemin Başbakanı) yöneliktir. İfade özgürlüğünün sınırı diğer insanların şeref ve onurudur. Anayasa Mahkemesi'nin Kemal Kılıçdaroğlu kararı ile bu karar taban taban zıttır. Aanayasa Mahkemesi hatalı yorum yapmıştır."

YARGITAY DENETİMİNDEN GEÇMİŞ YEREL MAHKEME KARARLARINDA SÖZ KONUSU BEYANLAR SUÇTUR

"Yargıtay ve Yargıtay denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararlarında; söz konusu beyanlar suç teşkil ettiği kabul edilip ilgililer cezalandırılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin, kararı maddi vakıalarla çelişkilidir. Kendi kararları ile çelişkilidir. Toplumsal barışa ve hoşgörüye katkı sunmamaktadır."

ANAYASA MAHKEMESİ, HAKARETİ ÖDÜLLENDİRDİ

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü saydı. Haklarında kamu davası açılan ÖDP'lileri, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle 15'er bin lira manevi tazminatla ödüllendirdi.

Edirne'de 19 Mart 2014 tarihinde AK Parti mitingi öncesinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) teşkilatının bulunduğu binanın camından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik ağır hakaretler içeren ifadelerin yer aldığı pankart sarkıtılıp slogan atılmıştı. Pankartın savcılık kararıyla indirilmişti. Olayın ardından haklarında kamu davası açılan 14 ÖDP'li, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI VE 2 BAŞKAN VEKİLİ DE, HAKARETİ DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK DEĞERLENDİRDİ!

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) yöneticileri; düşünce ve ifade özgürlüğünün engellediği, kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan ve 9 üyesi; "Katil, hırsız AKP" pankartı için "Çok sert bile olsa kullanılan ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu" yönünde karar verdi. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Recep Kömürcü de, hakareti düşünce özgürlüğü sayan karara oy vermesi dikkat çekti.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 6 ÜYESİ: PANKART VE SLOGANLARINDA YER ALAN İFADELER TAHKİR VE TEZYİF İÇERİYOR

Anayasa Mahkemesi'nin 6 üyesi de; söz konusu karara muhalefet etti ve pankartın 'katil', 'hırsız' şeklindeki yazı ve sloganların 'soyut' birer değer yargısı olmayıp, somutlaştırılıp siyasi bir kişilik ve partiyi hedef alması karşısında açıkça tahkir ve tezyif içeren bir mahiyet gösterdiğine dikkat çekti.

"ONUR KIRICI, HAKARET TEŞKİL EDEN SÖZ VE FİİLLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞİL"

Anayasa Mahkemesi üyeleri Serdal Özgüldür, Burhan Üstün, Muammer Topal ve Rıdvan Güleç; pankart ve sloganlarda yer alan ifadelerin hakaret kapsamında değerlendirdi, onur kırıcı, hakaret teşkil eden söz veya fiillerin ifade özgürlüğü koruması altında olmadığı, 'hırsız' ve 'katil' sözlerinin katlanılması gereken ağır bir siyasi eleştiri olduğu şeklindeki bir görüşün kabulüne imkan bulunmadığına karar verdi.

"PANKARTTAKİ İFADELER, DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİ DEĞİL"

Anayasa Mahkemesi üyeleri Recai Akyel ve Selahaddin Menteş de; Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluk kararına katılmadı ve "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin çoğunluk kararına katılmamız mümkün olmamıştır" ifadelerini kullandı.

HAKARETİ DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ SAYAN ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELER!

Anayasa Mahkemesi'nin 10 üyesi; "Katil, hırsız AKP" pankartı için "Çok sert bile olsa kullanılan ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu" yönünde karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin hakareti onaylayan 10 üyesi şunlar:

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan,

Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Recep Kömürcü,

Anayasa Mahkemesi üyeleri Engin Yıldırım, Hicabi Dursun, Celal Mümtaz Akıncı, M. Emin Kuz, Kadir Özkaya, Yusuf Şevki Hakyemez ve Yıldız Seferinoğlu.