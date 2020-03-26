AYM AK Parti'ye yönelik skandal ifadelere 'düşünce özgürlüğü' dedi!
Anayasa Mahkemesi büyük bir skandala imza attı. AK Parti'ye yönelik çirkin ifadelerin yer aldığı pankart, AYM'nin nazarında ''ifade özgürlüğü'' olarak kabul edildi. Skandal karara tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''AYM'nin bu bazı kararları Türkiye'ye ait değil, Norveç'e ait kararlar. Bağışlayın beni ama, Norveç'in etrafında İran var, Suriye var, 15 Temmuz'da Norveç'te darbe gerçekleştirilmeye çalışıldı, terör tehditi var... Türkiye'de bunlarla mücadele etmeye gerek yok sanki. AYM'nin kararları bizi gönülsüzleştirmektedir, iştahımızı kapatıyor." ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi, 2014'te, AK Parti'nin Edirne'de düzenlediği yerel seçim mitingi sırasında ÖDP binasına asılan ve skandal ifadeler içeren "Katil, hırsız AKP" pankartı için tepki çeken bir karara imza attı. Bu sözleri ifade özgürlüğü olarak tanımlayan AYM'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki geldi.
Bakan Soylu AYM'nin skandal kararı için şu ifadeleri kullandı:
TÜRKİYE'YE DEĞİL NORVEÇ'E AİT KARARLAR!
AYM'nin bazı kararları Türkiye'ye ait değil, Norveç'e ait kararlar. Bağışlayın beni ama, Norveç'in etrafında İran var, Suriye var, 15 Temmuz'da Norveç'te darbe gerçekleştirilmeye çalışıldı, terör tehditi var... Türkiye'de bunlarla mücadele etmeye gerek yok sanki. AYM'nin kararları bizi gönülsüzleştirmektedir, iştahımızı kapatıyor. Birçok karar buna katılabilir. Ölme eşeğim ölme, yonca bitince yersin. Öyle kararlar alıyorlar ki. Sosyal medyada böyle bir karar alınırsa, Siber Suçlar, savcılığa bunu bildirerek işlem yapabilir. Şimdi bu işi uzatıyorlar. Burdan, oraya, oradan buraya götüreceksiniz. Öyle çelişkili kararlar veriyorlar ki.
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"AYM BAŞKANI'NA HER YERDE SÖYLEDİM"
Bu çelişkileri bir vesile ile ortaya koyuyorlar. Ben lafı ağzında tutan bir insan değilim. AYM Başkanı'na her yerde söyledim bunları. Hukuk nasihati alıyoruz kendilerinden... Biz bunu söylemezsek, sahada mücadele ediyoruz.
NE OLMUŞTU?
2014'te yapılan yerel seçimler sürecinde AK Parti'nin miting yapacağı Edirne'de parti binasına "Katil, hırsız AKP" yazılı pankart asan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyeleri büyük tepki çekmişti.
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