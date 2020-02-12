12 Şubat 2020, Çarşamba
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Son dakika: AYM, CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini reddetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
AYM'DEN KANAL İSTANBUL KARARI

Son dakika haberi... , 'nin () Kanal ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini oy birliğiyle reddetti.

, Grup Başkanvekilleri ve 139 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu. , yap-işlet-devlet modeline ilişkin yasaya eklenen "...Kanal ve benzeri su yolu projeleri..." ibaresinin iptal edilmesini istedi.

Yüksek Mahkeme, ibarenin iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini oy birliğiyle reddetti.

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