02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak

ile geliştirilen solunum cihazları 'ye gönderildi. , "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz" dedi. Varank, "Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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BAKAN VARANK: TÜRKİYE NEFES OLACAK

, "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız 'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak" ifadelerini kullandı.

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