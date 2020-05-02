Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abullahi Mohamed Farmajo’ya mektup
Son dakika haberi... Türkiye'de üretilen yerli yoğun bakım solunum cihazları yurt dışına ilk kez Somali'ye yardım maksadıyla gönderildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abullahi Mohamed Farmajo’ya yazdıkları mektup da ulaştırılmak üzere Büyükelçimize teslim edildi." bilgisine yer verildi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, İspanya'dan sonra Türkiye'nin yardım eli bu kez Somali'ye uzandı.
Gönderilen yardımlarda bu kez bir ilk de yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 14 gün gibi kısa bir sürede Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yoğun bakım solunum cihazları da hastanelerde ihtiyacı bulunan Somali'ye gönderildi.
Ay yıldızlı al bayrak ve Cumhurbaşkanlığı forslarının yapıştırıldığı kolilerin içinde 10 solunum cihazının yanı sıra tulum ve maske gibi diğer tıbbi ekipmanlar da vardı.
Yardım kolilerinin üzerinde Mevlana'nın, "ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve "Türkiye'den Somali halkına sevgilerle" ifadeleri de yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MEKTUBU DA İLETİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abullahi Mohamed Farmajo'ya yazdıkları mektup da ulaştırılmak üzere Büyükelçimize teslim edildi." bilgisine yer verildi.
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