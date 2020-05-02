02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abullahi Mohamed Farmajo’ya mektup

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abullahi Mohamed Farmajo’ya mektup

Son dakika haberi... Türkiye'de üretilen yerli yoğun bakım solunum cihazları yurt dışına ilk kez Somali'ye yardım maksadıyla gönderildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın ’ya yazdıkları mektup da ulaştırılmak üzere Büyükelçimize teslim edildi." bilgisine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP

Koronavirüsle mücadele kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, , , 'dan sonra Türkiye'nin yardım eli bu kez Somali'ye uzandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Somali'ye yardım paylaşımı |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN SOMALİ'YE YARDIM PAYLAŞIMI |VİDEO

Gönderilen yardımlarda bu kez bir ilk de yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 14 gün gibi kısa bir sürede Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yoğun bakım solunum cihazları da hastanelerde ihtiyacı bulunan Somali'ye gönderildi.

Ay yıldızlı al bayrak ve Cumhurbaşkanlığı forslarının yapıştırıldığı kolilerin içinde 10 solunum cihazının yanı sıra tulum ve maske gibi diğer tıbbi ekipmanlar da vardı.

Yardım kolilerinin üzerinde Mevlana'nın, "ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve "Türkiye'den Somali halkına sevgilerle" ifadeleri de yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MEKTUBU DA İLETİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abullahi Mohamed Farmajo'ya yazdıkları mektup da ulaştırılmak üzere Büyükelçimize teslim edildi." bilgisine yer verildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Somali'ye yardım paylaşımı: Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOMALİ'YE YARDIM PAYLAŞIMI: MEDENİYET İMKAN DEĞİL, VİCDAN MESELESİDİR
İşte Türkiye'den yardım isteyen ülke sayısı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı İŞTE TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEYEN ÜLKE SAYISI! SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK AÇIKLADI
Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği yardım uçağı iniş yaptı TÜRKİYE'NİN ABD'YE GÖNDERDİĞİ YARDIM UÇAĞI İNİŞ YAPTI
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak SON DAKİKA: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK: TÜRKİYE SOMALİLİ KARDEŞLERİMİZE NEFES OLACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA