İBB'nin 23 Nisan kolisi büyük tepki çekti
Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçirmek zorunda olan çocuklar için 100 bin hediye kolisi hazırladı. CHP'nin hazırladığı kolinin içerisinden çıkan bir kitapçık tepki çekti.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçirmek zorunda olan çocuklar için 100 bin tane hediye kolisi hazırlamıştı. İBB'ye başvuran ve evlerinde internet erişimi bulunmayan çocuklara bugün bu setler dağıtıldı. Kolilerin içerisinde çocuklar için hikâye kitabı, eğitici oyunlar olduğu belirtildi.
Üst yaş grubu çocuklar için ise okuma kitabı, çocuk dergisi, boya kalemleri ve zekâ oyunları olduğu kaydedildi. Yardım kolisi başvurusu yapan ailelerin çocuklarına bu koliler verildi.
Ancak bu kolinin içerisinde yer alan "Cumhuriyet ve Demokrasi" isimli kitapçık tartışma konusu oldu. 23 Nisan temasını içerdiği söylenen kitapçıkta bazı sayfalardaki çizimler ve içerik dikkat çekti.
CHP'Lİ İBB ÇOCUKLARA SİYASİ PROPAGANDA MI YAPTI?
Kitapçığın bir sayfasında "Demokrasi için 'sandık' şarttır ama yeterli değildir" denilirken, bir başka sayfada din adamlarının görseline yer verildi. Din adamların çizimlerinin yer aldığı sayfada din adamlarının üstlerine İslamiyet, Hıristiyanlık, Alevilik ve Yahudilik yazıldı. Sanki, Alevilik bir dinmiş gibi kitapçıkta gösterildi. Devleti- Aliye isimli sosyal medya kullanıcısı "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 23 Nisan için çocuklara gönderdiği broşür! Alevilik din olarak görülüyor, halkı kışkırtmak için resmen ayaklanma için yer aranıyor! Resmi bir kurum anca bu kadar haddi aşardı. Acilen bu kepazeliği biri durdurmalı!" dedi.
EBA televizyon kanalında yayınlanan Adnan Menderes'in idam sahnesi için kıyametin koparıldığını vurgulayan Filiz isimli sosyal medya kullanıcı "Eee hani bunlar çocuktu? 23 Nisan kutlayan çocuklara siyasi propaganda amaçlı broşür yollayan İBB'ye tek kelime etmek yok mu? Eyy ebeveynler??" diye sordu.
DAR AĞACI VE HAÇ SEMBOLÜ MÜ VAR?
Bir başka sayfadaki çizimde ise "Başkan şaşırma sabrımızı taşırma!" pankartı taşıyan gençler resmedildi. Bu çizimin Gezi kalkışmasını hatırlatan bir çizim olduğu sosyal medyada dile getirildi. Bir sosyal medya kullanıcısı çizimin camlarında dar ağacı ve haç işareti olduğunu belirterek tepki gösterdi. Seda isimli bir diğer kullanıcısı ise İBB gönderdiği 23 Nisan kolilerinden çıkan broşür olduğu iddia ediliyor. Eğer doğru ise bu neyin hazırlığı" diye sordu. Bir sosyal medya kullanıcısı Eyüp Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 23 Nisan için çocuklara gönderdiği paketlerden çıkan broşürden… Yorum yapamıyorum" dedi.
(DAMLA KAYA - SABAH)
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