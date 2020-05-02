Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "ABD'den YPG'ye sağlık yardımı" iddiasıyla ilgili flaş açıklama
Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiasıyla ilgili "Teyit yok ama herkes tıynetindekini ortaya koyar" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, özel bir TV kanalının canlı yayınında sorularını yanıtladı.
Kurtulmuş, "ABD'nin terör örgütü YPG'ye maske gönderdiğine dair bir bilgi var ama teyit edilmiş bir şey değil. Teyit yok ama herkes tıynetindekini ortaya koyar... Biz içimizde olanı yaptık ve içimizde, tıynetimizde olanı yaptık. İnsanlığımızı gösterip yardım yaptık. Böyle bir yardım varsa da bundan son derece rahatsız olduğumuzu belirtmek isteriz." dedi.
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