Bodrum'da bu skandal konuşuluyor! Yılmaz Özdil'in evi nasıl deniz kenarına kaydırıldı?
Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum'daki evinin arazisinin parsel kaydırma yöntemi ile denize sıfır hale getirildiğini ortaya çıkardı. Skandalı bugünkü köşesine taşıyan Zafer Şahin, "Ne güzel Bodrum değil mi? Şimdi yeni Bodrum Paşamıza çağrım şudur. Bodrum'daki evinle ilgili bu iddialara cevabın nedir? Parsel kaydırma iddiaları doğru mu?" diye yazdı.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum A… Sitesindeki evinin arazisinin parsel kaydırma yöntemi ile denize sıfır hale getirildiği ortaya çıktı. Başka arsa sahiplerinin hakları gasp edilerek yapılan bu uygulamayı Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin ortaya çıkardı. Hak sahipleri dava açmaya hazırlanırken Bodrum Belediyesi'nin bu hukuksuzluk karşısında nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
İşte Zafer Şahin'in yazısından başlıklar:
EV DEĞİL SARAY YAVRUSU!
Mevzu yozdilli olunca konu bitmiyor. En son ilginç bir istihbarat ulaştı elime. Meğer bu çok değerli köşe yazarımızın Bodrum'da bir evi varmış. Lafın gelişi ev diyorum, bildiğiniz saray yavrusu.
Kendileri sözde sarayı sevmez, mütevazı takılırlar ama yaşam standartları Hollywood starlarından geri değildir.
DENİZE KAYDIRILDI DEĞERİ KATLADI
Denize sıfır, 1 dönümlük arazi üzerine kurulu evin piyasa değeri 6-7 milyon dolar.
İddia o ki, bu evin üzerine kondurulduğu arsa aslında deniz kenarında değilmiş. Ama nasıl olduysa deniz kenarına doğru kaymış! Buna 'parsel kaydırma' deniliyormuş.
ARSA AYAKLANMIŞ DENİZE GELMİŞ!
Yozdillinin arsası adete ayaklanmış ve aradaki yolu da aşarak denizin kenarına gelivermiş!
Hatta ismi lazım değil ünlü bir muhalif dizi oyuncusu için de aynı uygulama yapılmış. Arsası gerçekten deniz kenarında olan vatandaşların arsaları ise parsel parsel yana doğru kaymış!
BODRUM PAŞASINA ÇAĞRIMIZ!
Ne güzel Bodrum değil mi? Şimdi yeni Bodrum Paşamıza çağrım şudur. Bodrum'daki evinle ilgili bu iddialara cevabın nedir? Parsel kaydırma iddiaları doğru mu?
Sen ki, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nde bile olmayan rakamlar açıklayıp hepimizin kafasını karıştırmayı başardın. Bu basit soru ve iddialara da tatmin edici bir cevap vereceğini ümit ediyorum.
Bilmiyorum, yanılıyor muyum?…
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