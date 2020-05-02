AK Partili Bayram Şenocak'tan darbe imasında bulunan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sert eleştiri: Şahindi, güvercine döndü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, millet iradesini sandık dışı eylemlerle tehdit ederken "şahin" kesilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "güvercin"e döndüğünü açıkladı.

KAFTANCIOĞLU, DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU

Canan Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.." ifadelerini kullanmış ve darbe imasında bulunmuştu.



ŞENOCAK: BOĞAZ BU MEVSIM SERİN, YAZIN DA DERİNDİR"

Bayram Şenocak, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, "'Seçimle olmazsa bir şekilde' Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nden Boğaz'a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir.#BizBurdayız" ifadelerini kullanmıştı.





CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Canan Kaftancıoğlu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yeni açıklamada bulundu ve "Verdiğimiz ve hep beraber vereceğimiz demokrasi ve hukuk mücadelesiyle kazanan 83 milyon olacak ve güçlendirilmiş parlementer sistemle Türkiye nefes alacak" ifadelerini kullandı.





ŞENOCAK: "MİLLET İRADESİNİ SANDIK DIŞI EYLEMLERLE TEHDİT EDERKEN ŞAHİN KESİLENLER GÜVERCİNE DÖNDÜ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak; Canan Kaftancıoğlu'nun yeni açıklamasına cevap verdi. Şenocak, "Millet iradesini sandık dışı eylemlerle tehdit ederken şahin kesilenlerin Boğaz havası alınca birden güvercine dönüşmeleri, bu aziz Milletin, demokrasiye sahip çıkma kararlılığının bir tezahürüdür. Milletimizle el ele, gönül gönüle durduğumuz yer bellidir. #BizHerZamanBurdayız" ifadelerini kullandı.,







ÖZEL'İN ARDINDAN KAFTANCIOĞLU DA DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulundu.



KAFTANCIOĞLU: "BİR ERKEN SEÇİMLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE..."

Canan Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullandı.



Kaftancıoğlu, "İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" iddiasında bulundu.



"İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK"

Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de canlı yayınlanan Sözüm Var programında Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'in sorularını yanıtladı.

Kaftancıoğlu, şunları söyledi:



"Şöyle bir gerçeklik var ki, bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim. Bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır"



KENAN KIRAN / SABAH











