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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist teslim oldu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada " ve 'in ortak ikna çalışması sonucu / mensubu 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

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Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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EMNİYET VE MİT'TEN ORTAK OPERASYON!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada " ve 'in ortak ikna çalışması sonucu / mensubu 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

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