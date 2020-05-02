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Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...

Son dakika haberi... Akdeniz 'nda korkutan iki deprem meydana geldi. Saat 15.51'de 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 16.33'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Girit Adası'nın nerede olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, ? İşte 2 Mayıs son depremler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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GİRİT ADASI NEREDE?

Son dakika... nerede? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Akdeniz Girit Adası'nda saat 15.51'de 6.3 büyüklüğünde yerin 17.9 kilometre altında deprem meydana geldi. Saat 16.33'de ise yerin 5.0 kilometre altında 5.0 şiddetinde deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan iki depremin ardından Girit Adası'nın nerede olduğu araştırılıyor. Peki, ? İşte 2 Mayıs son depremler listesi...

GİRİT ADASI NEREDE?

Yunanistan'a ait olan Girit Adası Doğu Akdeniz'de yer almaktadır. Yüzölçümü 8379 km2'dir. Uzunluğu 140 km'dir.

Akdeniz'de büyüklük bakımından Sicilya, Sardunya, Kıbrıs ve Korsika adalarından sonra 5'inci, nüfus bakımından ise 4'üncüdür.

Nüfusu 600 bin dolaylarındadır. Başkenti Hanya'dır. (Yunanca'da Khanla, İtalyanca'da La Canea) İnce uzun adanın eni takriben 10-40 km. kadardır.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.05.02 16:33:47 34.1360 25.5583 5.0 -.- 4.9 5.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.02 16:18:03 34.1063 25.6783 11.7 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.02 16:08:37 34.0452 25.6818 14.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.02 16:01:27 34.0143 26.1075 16.8 -.- 3.0 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.02 16:01:26 38.7458 43.0380 5.0 -.- 2.0 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.05.02 15:51:06 34.2202 25.7102 17.9 -.- 6.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.02 15:37:48 38.4502 39.4063 3.8 -.- 1.7 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.02 15:17:05 38.9885 27.9022 9.3 -.- 2.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.02 14:39:51 38.2895 42.8120 11.5 -.- 2.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2020.05.02 14:29:17 38.3133 39.0023 13.5 -.- 1.4 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.05.02 14:12:36 39.9268 33.9413 12.1 -.- 2.2 -.- FADILOBASI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
2020.05.02 13:19:38 41.2592 28.8893 0.0 -.- 1.6 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2020.05.02 13:06:56 39.1555 27.6078 0.0 -.- 1.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2020.05.02 12:55:56 38.7180 42.9077 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2020.05.02 12:47:28 41.1500 28.7878 0.0 -.- 0.8 -.- SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL) REVIZE01 (2020.05.02 12:47:35)
2020.05.02 12:19:19 37.2770 28.2538 0.0 -.- 1.4 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
2020.05.02 12:14:13 39.4335 38.6288 9.3 -.- 1.8 -.- DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2020.05.02 12:08:53 37.2378 28.2328 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2020.05.02 12:07:27 36.9533 27.6415 5.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.02 11:58:54 37.2342 28.2052 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2020.05.02 11:46:24 38.2502 44.5762 14.1 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.05.02 11:41:15 39.9385 33.9028 9.3 -.- 2.2 -.- BUYUKYAGLI-DELICE (KIRIKKALE) REVIZE01 (2020.05.02 11:41:22)
2020.05.02 11:40:32 41.1080 29.2687 0.0 -.- 1.0 -.- CUMHURIYET-BEYKOZ (ISTANBUL) İlksel
2020.05.02 11:35:18 38.4763 25.6655 8.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

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