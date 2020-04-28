Son dakika: CHP yandaşı TELE 1 kanalında skandal! Emrullah Gülüşken yalanı ellerinde patladı
İsveç’ten Kovid-19 hastası olduğu için ülkeye getirilen Emrullah Gülüşken’in ilk günden itibaren Batmanlı olduğu söylendiği halde TELE 1 kanalı Konyalı olduğu yalanını söyledi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Konyalı olduğunu ve aynı köylü olduğunun anlatıldığı program izleyenlere pes dedirtti. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre; Konya Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın olduğu bir fotoğraf paylaşarak Kulu ilçesindeniz ama Emrullah Gülüşken Batmanlı ve akrabamız” değil dedi.
İsveç'ten Kovid-19 hastası olduğu için Türkiye'ye evlatlarıyla getirilen Batmanlı Emrullah Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak yurt dışından 60. bin vatandaşın getirildiği halde İsveç'ten hasta olduğu için getirilen Emrullah Gülüşken için spekilasyonlar yapılıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın köylüsü olduğu bile söylendi.
BATMANLI EMRULLAH GÜLEŞKEN'E "KONYALI" DEDİ
Yandaş Tele 1 kanalındaki bir programda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Konyalı olduğu ve Emrullah Gülüşken'in de Konyalı ve aynı köylü olduğunu Tele 1 kanalının İsveç muhabiri olduğu söylenen Seda Şanlıer rahatlıkla söyleyebildi. "AKP siyasi şov mu yaptı?" diye sorulan programda Batmanlı olan Emrullah Gülüşken'in Konyalı olarak takdim edilmesi izleyenlere pes dedirtti. Ayrıca AK Parti üyesi olduğu söylenen Gülüşken'in AK Parti'nin şov yaptığının göstergesi olduğu söylenerek Türkiye'nin bir vatandaşına sahip çıkışı hiç edilmeye çalışıldı.
AKRABAMIZ DEĞİL, VATANDAŞIMIZ OLDUĞU İÇİN GETİRİLDİ
Konya Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile birlikte göründüğü bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "Evet üçümüzde Kulu ilçesindeniz ama Emrullah Gülüşken Batmanlı ve hiçbirimizin akrabası değil. Vatandaşımız olduğu ve hasta olduğu için devletimiz tarafından İsveç'ten ülkemize ambulans uçakla getirildi. Liderimize ve devletimize güveniyoruz" dedi.
TELE 1 YALANDA SINIR TANIMADI
Ayrıca Gülüşken'in Batman Gergüşlü olduğunu gösteren bir belgede sosyal medyada yayınlandı. TELE 1 kanalındaki programı ileyenler yandaş kanalın yalanda sınır tanımadığına şahit oldu.
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