Son dakika: CHP'li başkan Mümtaz Şenel'e silahlı saldırıda karar çıktı!
Burdur'da CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından CHP olayı Salda Gölü ile ilişkilendirdi. Ancak saldırının arkasında yatan gerçek kısa sürede ortaya çıktı. CHP'li başkanın, otelin sahipleriyle arasında yaşanan gerginlik nedeniyle saldırıya uğradığı belirlendi. Saldırının ardından yakalanarak hakim karşısına çıkarılan şüphelilerle ilgili karar çıktı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel'in yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 4'ü savcılık işlemlerinin ardından salıverildi.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananlar arasında bulunan otelin işletmecisi E.E'nin, suçunu itiraf ettiği, olayın otelin ruhsatının belediye tarafından iptal edilmesinden kaynaklandığını söylediği öğrenildi.
OLAY
Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel, 20 Nisan'da kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştı.
Silahlı saldırının, mülkiyeti belediyeye ait otelin ruhsatının "Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket" nedeniyle kaymakamlığın bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edilmesi gerekçesiyle yapıldığı belirtilmişti.
Burdur Valiliğince, şüpheli otel işletmecisi E.E'nin "çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit" gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu, Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin uğradığı silahlı saldırının Salda Gölü ve orada yürütülen çalışmalarla ilgisinin bulunmadığı açıklanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edilmişti.
ALGI OPERASYONU YAPAN GAZETECİLER VE SİYASİLER!
Bazı siyasiler ve gazeteciler; söz konusu saldırının Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in Salda Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı olduğunu iddia ederek algı operasyonuna imza attı.
Salda Lake Otel'in ruhsatının iptal ettiği gerekçesiyle gerçekleşen saldırıyı Salda Gölü'ne bağlayan siyasiler ve gazetecilerin paylaşımları şöyle:
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: "Salda Gölünü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in sabaha karşı evi basıldı. Kendisi ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük."
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: "Salda Gölü'nü talana karşı koruyan CHP'li Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı. Saldıyı şiddetle kınıyorum. Korkmak, sinmek yok. Salda'yı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Mücadeleye devamKaldırılmış yumruk. Bu düzen değişecek."
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Salda Gölü'ndeki talana "buradaki kumları geri getireceğiz" diyerek direnen Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı silahlı saldırıya uğradı! Hain saldırılarla hiçbir başkanımıza geri adım attıramazsınız! Başkanımıza ve eşine geçmiş olsun diyorum."
CHP Eski İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş: "1-Salda Gölü'nün korunması için canla başla mücadele eden ve dün gece Tele 1 Televizyonu'n'da "Gölün kumunu geri getireceğiz" diyen Burdur - Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi 04.00 sularında silahlı saldırıya uğradı. Çiftin sağlık durumu iyi. Saldırganıı kınıyorum."
BirGün Gazetesi: "Salda Gölü'nün tahrip edilmesine karşı direnen Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi evinde silahlı saldırıya uğradı"
Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz: "Bu da mı olacaktı? Salda gölünün kurtarılması için mücadele veren CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı saat 4'te "Biz polisiz" diyerek eve gelen saldırganlar tarafından vuruldu. Şenel ameliyata alındı, eşi hafif yaralı."
Gazeteci-Yazar Melis Alphan: "Salda Gölü'nün talan edilmemesi için verdiği mücadeleyle tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi, bu sabaha karşı evleri basılarak silahlı saldırıya uğradı. Her ikisi de ameliyata alındı."
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgür Mumcu: "Salda gölünü korumak için mücadele ediyordu. Saldırganlar ve onların bütün bağlantıları açığa çıkartılmalı."
Yeniçağ Gazetesi, internet sitesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak: "Salda Gölü'ne iş makineleriyle girip talan etmişlerdi. Bu skandalı kamuoyuna duyuran gölün bağlı olduğu Yeşilova'nın Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'di. Sabaha karşı "Polisiz" denilerek kapısı çalındı, ama mafyaydı. Dışarı çıkardılar. Kendisine 3 kurşun, eşine 2 kurşun sıktılar!"
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