CHP'liler Salda Gölü'ne bağlamıştı! Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine mafya kurşunu

Salda Gölü’ne giren iş makinelerini kamuoyuna duyuran Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, evlerine gelen kişiler tarafından mafyavari bir şekilde ayaklarından vuruldu. Saldırının bir otel ruhsatının iptalinden kaynaklandığı belirtildi.

Burdur'un Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel'in (68), Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine dün 04.40 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e (64) tabancayla ateş açtı. Başkan Mümtaz Şenel'in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşini de ayağından vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine eve çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Şenel ve eşi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mümtaz Şenel'in ameliyata alındığı bildirildi. Burdur Valisi Hasan Şıldak ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek başhekim Nedim Ongun'dan bilgi aldı.

'BİZ POLİSİZ' DEMİŞLER

Saldırıyı kınayan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Sabah 04.35'te, belediye başkanımız Mümtaz Şenel'in evine gelen kişi ya da kişiler kapıyı çalarak, polis olduklarını söyleyerek başkanımızı dışarıya çağırmış, kendisi ve eşini ayaklarından kurşunlanmış. Şu an hayati bir tehlikeleri yok. Doktorlarımız tedavisini yürütmekte" dedi. Saldırıyla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen otelin işletmecisinin güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mümtaz Şenel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

ŞÜPHELİ OTEL

Dünya harikası Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur'da, Yeşilova Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin evinde silahla vurulması, büyük tepki yarattı.

'MAFYAVARİ BİR GÖZDAĞI'

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de tedavisi süren Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'i hastanede ziyaret etti. Hastanede açıklama yapan Göker, "Yaklaşık bir hafta önce bölgede faaliyet gösteren bir otel, yasadışı faaliyeti gerekçesiyle mühürlenip ruhsatı iptal edilmişti. Büyük olasılıkla olay bundan kaynaklı. Olayın işleniş şekliyle mafyavari bir gözdağı vermekten ibaret olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZANLILAR OTEL ÇALIŞANI' İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, Yeşilova'daki durumu şöyle anlattı:

"Saldırının 'Millet Bahçesi'yle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Kayadibi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan, göl manzaralı bir otel var. 2 gün önce polis tutanak tutmuş, kaymakamlık da kapatılması için belediyeyi görevlendirmiş. Belediye de mühürlemiş ve kira sözleşmesini iptal etmiş. Bu oteli önceki belediye başkanı 10 yıllığına işletenlere kiralamış. Sözleşmenin bitimine 3 yıl kalmış ama devam etmek istiyorlarmış. Yakalanan iki kişinin de bu otelin çalışanı olduğu söyleniyor. Bu saldırıyı kınıyoruz."

BAŞSAVCILIK: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kimlik tespiti yapılan 3 şüpheli ise aranmaktadır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir. Şüphelilerin son yargı paketiyle cezaevinden tahliye olan hükümlüler arasında yer aldıkları iddiaları asılsızdır" denildi.

ALGI OPERASYONU YAPAN GAZETECİLER VE SİYASİLER!

Bazı siyasiler ve gazeteciler; söz konusu saldırının Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in Salda Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı olduğunu iddia ederek algı operasyonuna imza attı.



Salda Lake Otel'in ruhsatının iptal ettiği gerekçesiyle gerçekleşen saldırıyı Salda Gölü'ne bağlayan siyasiler ve gazetecilerin paylaşımları şöyle:



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: "Salda Gölünü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in sabaha karşı evi basıldı. Kendisi ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük."



CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: "Salda Gölü'nü talana karşı koruyan CHP'li Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı. Saldıyı şiddetle kınıyorum. Korkmak, sinmek yok. Salda'yı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Mücadeleye devamKaldırılmış yumruk. Bu düzen değişecek."



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Salda Gölü'ndeki talana "buradaki kumları geri getireceğiz" diyerek direnen Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı silahlı saldırıya uğradı! Hain saldırılarla hiçbir başkanımıza geri adım attıramazsınız! Başkanımıza ve eşine geçmiş olsun diyorum."



CHP Eski İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş: "1-Salda Gölü'nün korunması için canla başla mücadele eden ve dün gece Tele 1 Televizyonu'n'da "Gölün kumunu geri getireceğiz" diyen Burdur - Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi 04.00 sularında silahlı saldırıya uğradı. Çiftin sağlık durumu iyi. Saldırganıı kınıyorum."



BirGün Gazetesi: "Salda Gölü'nün tahrip edilmesine karşı direnen Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi evinde silahlı saldırıya uğradı"



Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz: "Bu da mı olacaktı? Salda gölünün kurtarılması için mücadele veren CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı saat 4'te "Biz polisiz" diyerek eve gelen saldırganlar tarafından vuruldu. Şenel ameliyata alındı, eşi hafif yaralı."



Gazeteci-Yazar Melis Alphan: "Salda Gölü'nün talan edilmemesi için verdiği mücadeleyle tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi, bu sabaha karşı evleri basılarak silahlı saldırıya uğradı. Her ikisi de ameliyata alındı."



Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgür Mumcu: "Salda gölünü korumak için mücadele ediyordu. Saldırganlar ve onların bütün bağlantıları açığa çıkartılmalı."



Yeniçağ Gazetesi, internet sitesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak: "Salda Gölü'ne iş makineleriyle girip talan etmişlerdi. Bu skandalı kamuoyuna duyuran gölün bağlı olduğu Yeşilova'nın Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'di. Sabaha karşı "Polisiz" denilerek kapısı çalındı, ama mafyaydı. Dışarı çıkardılar. Kendisine 3 kurşun, eşine 2 kurşun sıktılar!"